DŽEHVA NA GRUDI ZALEPILA KOŠARKAŠKE LOPTE! Pevačica se u javnosti pojavila u NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU, ovako nešto NIJE VIĐENO

Pevačica Teodora Džehverović ponovo je imala provokativni stajling na nastupu!

Naime, ona je izabrala brus u obliku košarkaške lopte, a mnogi su prokomentarisali da je to namerno obukla, jer se već uveliko šuška da je u vezi sa košarkašem iz Slovenije - Maticom Rebecom.

Teodora Džehverović na grudi zalepila košarkaške lopte foto: Dušan Milenković/ATAImages, Nemanja Nikolić

Podsetimo, u nedavnom intervju, Teodora nije želela da priča o svom privatnom životu.

- Ja sam odavno rekla da o svom privatnom životu neću da pričam, pa se to neće desiti ni večeras.

Snimci sa Teodorinih nastupa svakodnevno bivaju viralni i izazivaju oprečna mišljenja, na koja se, kako je rekla, ne osvrće.

Teodora Džehverović na grudi zalepila košarkaške lopte foto: Printscreen Amidži šou

- Svakodnevno nailazim na svašta kada sam u ja u pitanju. Nemam Tviter, ne znam šta se piše. To sam-što sam, ili me volite ili me mrzite. Nemam osećaj da treba nekome da se dokazujem.

Kurir.rs

Bonus video:

00:06 Teodora Džehverovic uvija kukoivima