"DOŠAO JE DA GLEDA, A NE DA PIPA" Džehva šokirala: To sam što sam, to je moj performans! Ovako je pevačica obrusila fanovima

Teodora Džehverović nastupa punom parom, a paralelno sprema novi album.

Ovog puta, zajedno sa svojim menadžerom, našla je vremena da dođe na premijeru filma o popularnom reperu Stefanu Đuriću Rasti:

- U poslednje vreme volim da gledam nešto veselije, komedije jer mi drugačije utiče na psihu, i zbog mog posla, trudim se da gledam pozitivnije stvari.

Na društvenim mrežama dobija kritike da se ne primereno ponaša na nastupima, pa je otkrila kako reaguje na takve komentare:

- Svakodnevno nailazim na svakakve stvari, bilo bi bezveze da to nisam oguglala. Nemam Tviter, mnoge stvari ne čitam, nema potrebe da to gledam, to sam što jesam, ili me volite ili mrzite.

Potom se osvrnula na slučaj kada ju je mladić iz publike dodirnuo za zadnjicu:

- Došao je tu da gleda, a ne da pipa, to je bio jedini razlog. Moje je pravo da radim šta želim, ali on nema prava da me dodiruje, nisam došla zbog toga. Moj performans je moja stvar, ljudi mogu da dođu, a i ne moraju.

