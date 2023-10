200 PLESAČA IZ REGIONA NA AUDICIJI: Milica Pavlović sprema SPEKTAKL za „Štark Arenu“, a u Zagrebu je dočeka kolektivna euforija!

Jedna od najpopularnijih pevačica u regionu Milica Pavlović zakazala je svoj prvi solistički koncert u „Štark Areni“ u Beogradu za 23. decembar ove godine, a da publiku uoči novogodišnjih praznika očekuje pravi spektakl potvrđuje i to što je već nekoliko meseci ranije ozbiljno počela da priprema kompletan koncert.

foto: Promo

Prethodnog vikenda Milica je posetila hrvatsku prestonicu, Zagreb, a sve zbog velike plesačke audicije na koju se prijavilo više od dvestotine profesionalnih plesača iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, pa je pred njom i njenim timom koji je angažovala za potrebe koncerta bio izuzetno težak zadatak.

Audicija je održana u poznatom plesnom centru i trajala je više od pet sati, a svi kandidati su za prvi krug morali da u nekoliko minuta navežbaju izuzetno zahtevnu koreografiju za njenu hit pesmu „Petnaestica“.

foto: Promo

Koreografkinja, koja će raditi kompletan koncert, Helena Janjušević, kaže da je ovo jedna od najvećih audicija koja je organizovana u našem regionu.

- Zaista je ogromno interesovanje za koncert „Lav“, jer je svim plesačima veliki izazov da igraju na tako velikoj sceni zajedno sa Milicom Pavlović budući da je poznato da je ona odličan performer, da je veoma talentovana za ples i da su njeni koncerti pravi spektakl iz svakog ugla. I meni je bilo neverovatno da na jednom mestu vidim toliko mnogo profesionalnih igrača i ovo je izuzetno težak zadatak. Ja već nekoliko godina radim sa Milicom, ona je veoma posvećena, vredna i uvek daje sve od sebe da savlada svaku koreografiju i moram da istaknem da će publika u „Štark Areni“ zaista videti ozbiljan spektakl, ali ne smem da otkrivam detalje. Zaista ozbiljno radimo na ovom projektu i iz ugla plesa i videćete, biće neverovatno – rekla je Helena.

00:52 Milica Pavlović sprema spektakl za Štark Arenu

Pavlovićeva sa druge strane ne krije oduševljenje što je odziv za ovu audiciju bio tako velik i ističe da ju je ponela atmosfera sa audicije.

- Kako sam ušla u plesnu salu, tako sam osetila neki adrenalin i dobru energiju. Kad sam videla sve njih kako su spremni, fokusirani i sve vreme vežbaju, samo me je podsetilo koliko volim svoj posao i koliko jedva čekam da uđem u plesnu salu da zajedno vežbamo koreografije. Iskreno, nije nam bilo lako jer su na audiciju došli profesionalni plesači. Lepi, atraktivni, talentovani, specifični. Verujte mi, baš je bio težak zadatak da smanjimo izbor i izaberemo one koji će naredna tri meseca vežbati koreografije i nastupiti tog 23.12 u „Štark Areni“ zajedno sa mnom. Ali, radujem se. I to baš. Osećam dobru energiju, spremna sam i uživam u celom ovom procesu pripreme kompletnog koncerta – istakla je Milica.

1 / 13 Foto: Promo

Radi podsećanja, u slučaju da još uvek niste kupili svoju kartu za koncert u „Štark Areni“, to možete učiniti na sajtu Efinity.rs.