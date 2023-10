ZBOG OVOG DOKAZA JE STANIJA OPROSTILA ASMINU :"Isterao je svoje, idemo ka pomirenju" ŠOK OBRT

Starleta i bivša rijaliti zvezda Stanija Dobrojević otkrila je da će Asminu Durdžiću verovatno dati drugu šansu.

Da li je istina da si bila u Kini sa Asminom? - upitao je Ognjen.

- Rekla sam da idem u Kinu, pitao me sa kim ideš, on je rekao ne možeš da ideš, ja sam rekla naravno da mogu možeš sa mnom. On je rekao da mora da mi zakaže hotel, moram da budem sama. Ja sam rekla okej može, ali . Kako je vreme prošlo, on želi još jednu šansu - rekla je Aneli.

- Znači niste još uvek zajedno? - upitao je Ognjen.

foto: Printscreen Pink

- Postao je superstar na Instagramu, daju intervjue za novine. On ima jači rijaliti nego njegova bivša, isterao je svoju priču. Pratila sam tu njegovu borbu, na putu smo da mu dam šansu, nismo se videli. Tek danas sam dobila dokaz, išao je po papir u zajednicu za venčanje, nema ga u arhivi, snimio je razgovor, prepiske mi je poslao, trudi se svim silama da mi dokaže da je ta žena sve to izmislila - rekla je Stanija.

- Čini mi se da ćete se pomiriti - rekao je Ognjen.

- Ide sve ka tome, bio je blokiran, pa se nešto desi pa ga odblokiram - rekla je Stanija.

- Upoznala si njegovu porodicu - rekao je Ognjen.

foto: Printscreen Pink

- Jesam, ljudi su divni, ta komuniakcija sa njima me držala da ga ne otkačim, jer sam razmišljala da ga otkačim - rekla je Stanija.

- Je l' su tvoji za tu priču? - upitao je Ognjen.

- U početku sam krila koje je vere i njegove ime, jer kad kažem ime znaće koje je vere. Zan se da sam ja dete iz rata, zna se da mi je otac bio političar. Ta naša sudbina je napravila da neke rane postoje. Rat je bio zlo, to što nam se desilo u porodici. On nije hrvat, on je musliman, moj brat čestita familiji. Njegov telefon je u ćirilici, sad mi je bio rođendan on peva Kosovo, Kosovo. Ljudi komentarišu to je tabu tema, nije. Ja njegovu veru poštujem, mi smo pričali o tome, pričali smo i o imenima za decu. To stvarno ne mogu da kažem. Od porodice sam to krila, njegovi su to znali, kao i razlog zašto sam krila. Moji su me pitali ko je verenik, ja sam i dalje krila. Sada moja familija misli da sam zato i ćutali - rekla je Stanija.

foto: Printscreen Pink

- Spremna su imena za decu, meni to deluje ozbiljno smirivanje za neki brak - rekao je Ognjen.

- Ja ću se posvetiti porodici, videćemo dal je on taj, ako dam šansu, šta ako ne bude išlo svako na svoju stranu, ako bude išlo to je to - rekla je Stanija.

- Porodica tvoja jel prihvatila sada njega? - upitao je Ognjen.

- Moja porodica je bila istrumirana kakve je sve Aneli stvari iznela za njega, oni kažu to je neki prevarnt. Dečko u Majamiju potrošio na mene mnogo novca, jedino ako je uzeo poslednje pare na mene. Dečko ima svoju firmu zarašuje, njegova porodica je mnogo oklevetana, mnogo je povređen jer su mu namestili priči. Da je ušla unutra i samo rekla da joj je Stanija otela dečka to bilo okej, ali sve te priče to ne mogu da razumem - rekla je Stanija.

