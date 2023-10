DOK HRVATSKA BRUJI O PRIJINOM USPEHU, NJEN KOMPOZITOR I SARADNIK OTKRIVA: Sklopile su se kockice, tablirala je sebe u TOP 3!

Ovih dana ne prestaje da se priča širom regiona o neverovatnom uspehu koji je postigla mlada pevačica Aleksandra Prijović.

foto: Kurir televizija

A kako je do sada oborila sve rekorde i rasprodala brojne najveće hale u regionu, njen prijatelj i dugogodišnji saradnik Saša Milošević Mare otkriva koja je tajna njenog uspeha

Na samom početku razgovora ističe da je znao da će Prija oboriti rekorde već kada su u prodaju puštene karte za prvu Arenu.

foto: Zorana Jevtić

– Prilično sam bio involviran u sve to, znao sam kada je pušten prvi koncert u prodaju, video sam kako sve ide i bio sam zato optimista. Ona je definitivno sebe tablirala da je u top 3. Jako mudro se radi njena karijera. Ona zaista ima X faktor, sjajno peva. Sklopile su se kocke, a to se ne dešava često. Svedoci smo ima mnogo kvalitetnih pevača, ali da se ne poklope uvek sve kockice. Nije čest slučaj da se sve poklopi, ali kod nje jeste i zato možemo da gledamo sada sve to- počeo je on.

Sve tri večeri bodrio je saradnicu i prijateljicu iz publike, a sada otkriva kako se proveo i koji veliki zadatak mu je pevačica dala.

- Ja sam se proveo super. Dobio sam priliku da radim intro koncerta, to je moja muzika bila na početku. Bilo mi je jako interesantno da čujem kako to zvuči u Areni, jer često na koncertima zvuk ne bude adekvatan. Inače, Arena je jako teška za dobro ozvučavanje, prosto prostori su problematični, ali kod nje je sve bilo perfektno od zvuka do svetla - kaže Mare i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

– Ona je bila perfektna, od stajlinga, izvođenja i naravno moram da pohvalim njen bend, od njenih muzičara, do ljudi koji su pojačali njen sastav. Zaista je bilo sve na visokom nivou.

Njegova supruga Ksenija Milošević takođe je imala važnu ulogu na Prijinim koncertima u Areni, na šta je Mare posebno ponosan.

- Ksenija je bila jedan od pratećih vokala. Ona je do sada radila dosta velikih koncerta, a u ovom slučaju smo se oboje složili da je kod Aleksandre bilo sve na izuzetnom nivou – istakao je Milošević.

Kako je imao prilku da radi nekoliko pesama za Aleksandru koje su kasnije postale veliki hitovi, pitali smo ga da izdvoji bar jednu.

foto: Petar Aleksić

- Zaista ne mogu da izdvojim jednu, ja sam i sa Mlađom Dinkićem radio dva velika hita „Totalna anestezija“ i duet „Ko si ti“ sa Sašom Matićem. Sa Filipom sa uradio još tri aranžmana, to su pesme koje imaju različitu energiju međusobno i tako sam i doživljavao. Svaka me vezuje za jedan period mog života i pesme su sve uspele – odgovorio je Mare.

Iako je mnoge iznenadila činjenica da je Aleksandra u Zagrebu u rekordnom roku rasprodala karte za čak četiri Arene, kompozitora ovaj rekord uopše ne čudi.

