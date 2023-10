VENDI, U BARBI IZDANJU, ČVRSTO STALA U ODBRANU VERE: To pitaju ONI koji povremeno "ZAGLAVE" na venčanju! EVO ŠTA IM KAŽEM (VIDEO)

Na pitanje voditelja Ivana Gajića kakvu poruku nosi njen "Barbie" stajling ona negira to da je Barbika;

- Ja sam danas balerina. Sofisticirana, nežna i uvek može nešto da se doda - ne bih sada da nabrajam.Tako se i osećam, a inače, ja i volim da se posvećujem vreme kreativnosti. Jako je važno da čovek ima estetsku inteligenciju, na njoj upravo radim. Posle mog beskonkurentnog talenta i knjige, vreme je da pokažem svoje kreativne potencijale i kroz estetiku - sigurna je Vukelić.

Tri pune nedelje nakon Šabačkog vašara, Gajić provereno zna da se tekstovi o tom događaju "klikću", ali je i pitao gošću koji je njen doživljaj bio:

- To je jedno koloritno takmičenje u eliksiru i u inekcijama koje "nadahnjuju" ljudske duše. Svako od nas daje određene "inekcije ljudskim dušama". Mi smo bez konkurencije, znači mi, pa praznina, pa svi drugi. Ovom prilikom moram da obajsnim kakav je to tim. Postoji špic igrač (pored mene) to je Era Ojdanić i gazda Aćim ugostitelj koji je selektor - ispričala je Vukelić.

Voditelj je podsetio da je svaki Šabački vašar oslikan likom Vukelić Vendi i da publika uvek ima očekivanja od nje, pa je pitao kako uspeva da svake godine donese na taj događaj nešto "novo".

- Nije lako, to je uvek takmičenje. Takmičimo se sami sa sobom. Generalno to mi nije problem, ja sam svaki dan nova, a ono što ne podnosim to je učmalost, čamotinja, a iznutra je "okrečeni" grob, spolja gladac iznutra jadac.... Moram za sebe svaki dan da budem nova - otkrila je Vendi.

Na postavljeno pitanje kako pevanje ide zajedno sa verom i crkvenim životom, Vendi odgovara;

- Čim si ljubazan to je slabost. Ne moramo mi ništa. To pitanje postavljaju oni koji se ne ocrkvenjuju i "zaglave" povremeno u crkvi na venačnju.To je kao kada bih otišla u Vinču i rekla onim naučnicima molim vas objasnite mi zašto to tako loše radite, znam da to nije dobro. Eto tako im kažem bze argumenata. To je katastrofa vi naučnici u Vinči šta radite - uporedila je Vendi, pa nastavila:

- Volela bih da vidim te ljude koji nemaju pojma ko je Bog, niti šta on traži niti šta je post, pričešće i crkva, mi moramo da znamo kategorije greha, a to je ono što je Gospod otkrio Mojsiju na gori Sinaj - rekla je Vendi a ostatak pogledajte u videu ispod:

07:23 VENDI ZA KURIR TV, U BARBI ODELU ČVRSTO STALA U ODBRANU VERE: To pitaju ONI koji povremeno ZAGLAVE na venačnju! EVO ŠTA IM KAŽEM

