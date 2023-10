10 GODINA JE NASTUPALA SA PORODICOM I DELILA ZARADU: Vanja Mijatović pevala drugu vrstu muzike, evo koliko je para uzimala!

Vanja Mijatović postala je poznata 2011. godine kada se pojavila u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“.

foto: Kurir Televizija

Ona je nakon završenog takmičenja snimila pesmu „Čuvari tuge“ koja se brzo zavrtela u klubovima i na radio stanicama, a njen prvi veliki hit je numera „Košta me“ koja na društvenoj platformi Jutjub broji preko 13 miliona pregleda.

foto: printscreen

Njen otac je Radoslav Mijatović, koji je 2012. godine stigao do finala u muzičkom takmičenju „Nikad nije kasno“, a njegov sin i Vanjin brat je Vladan Mijatović, poznati džez pijanista, kompozitor i filmski kompozitor koji je godinama živeo u Njujorku, a već duže vreme živi u Los Anđelesu.

foto: Kurir televizija

„Obožavam da odem u Kraljevo, kada mi treba neki ventil pogotovo, tamo se osećam sigurno. Brat je magistar džez klavira, on danas radi i filmsku muziku, živi u Los Anđelesu, pre toga je živeo u Njujorku, on je moj uzor za sve u životu. Za hrabrost, za talenat, veujem mu kada je u pitanju sud o mojim pesmama, on mi je i brat i savetnik i sve. Tata nas je uveo u svet muzike, on se bavi muzikom preko 40 godina i danas svira. Majka nam je uvek bila podrška, nikada se nije bunila, u to vreme je bilo škakljivo da se žensko dete bavi muzikom, ali nas je tata pustio da sami odlučimo, nikada nas nije vukao za rukav. Jedva smo čekali da idemo sa njim, to je spontano u mom životu i verujem da je to dar od Boga.“

„Bila sam pop pevačica, pevala sam i stranu muziku. Prva pesma sa kojom sam uzela bakšiš je bila ‘My heart will go on’ od Selin Dion, tako sam počela i onda sam sedela na svirki gde je bila starija koleginica i zapisivala sam pesme koje su tada bile standard, pa onda dođem kući i učim. Uvek sam išla uz još jednu koleginicu, a kada je došao momenat da ja sama treba da izguram – bilo je stravično. Imala sam tremu tada mnogo veću nego sada, teško je opstati u ovom poslu. Išla sam na razna takmičenja, dobijala sam prve nagrade, kasnije sam išla na festivale, prošla sam i taj deo, ne toliko uspešan ali značajan“, rekla je Vanja, a onda i ispričala kako su delili bakšiš.

foto: Ana Paunković

„Nije nam to bilo bitno, ne sećam se, kasnije kada smo bili ravnopravni takmičari onda smo delili ravnopravno, ali nije nam novac bio povod za start, kada ljudi rade posao zbog ljubavi to se oseti, nama je to bio motiv“, ispričala je Vanja.

Kurir.rs/Nova

