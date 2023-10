"IMALA SAM NEGATIVAN STAV O SAŠI!" Popovićeva žena rodila sina sa 19 godina, otvorila dušu o privatnosti: Bio mi je kao MLAĐI BRAT

Pevačica Suzana Jovanović otvorila je dušu o detaljima iz svog privatnog života, karijeri i muzičkim počecima, kao i o ljubavi sa Sašom Popovićem.

Ona je najpre objasnila da je uvek želela porodicu i da joj porodični život izuzetno prija.

- Oduvek sam volela porodični život. Nikad nisam patila za velikom karijerom...megalomanskim koncertima i slavom u tom smislu. Oduvek sam želela mir, porodicu i da se ostvarim na tom polju, započela je priču Suzana u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Pevačica je u ranoj mladosti postala majka, još sa 19 godina, a evo da li joj je i koliko to smetalo na početku karijere.

- Nisam imala osećaj kada sam dobila dete. Ja sam svog sina doživela kao mlađeg brata. Danijel i ja smo tako odrasli, moji roditelji su nas pazili. Mirne glave sam mogla da odem da radim i pevam. Znala sam da je moj sin sa bakom i dekom, da oni brinu o njemu, d amu ništa ne fali. Tako smo mi odrasli zajedno, rekla je ona, pa progovorila o početku svoje karijere:

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže zašava, rekli su mi trgovača i odlučila sam... e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču.

Suzana je progovorila io njeno suprugu Saši Popoviću sa kojim već dugo u stabilnom braku. Iako je on važio za velikog zavodnika od samog početka, Suzana nije znala d aje on čovek njenog života.

foto: Kurir televizija, Antonio Ahel/ATAImage

- O Saši sam prvo imala negativnu sliku... Nakon tog prvog kontakta preko prijateljice razmenili smo broj pejdžera... Mislila sam da mu se neću javiti j nikada, ali sudbina nas je spojila. Jednog dana vozač koji me vozio nije mogao da me odbaci do jagodine gde sam pevala, i ja sam se setila njega...pozvala sam ga i pitala da li može da me vozi. On je odmah pristao i to me baš oduševilo, rekal je pevačica.

Kurir.rs/Pink

