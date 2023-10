"SRAM TE BILO, KAKO MOŽEŠ TO DA SNIMIŠ?!" Barabara Bobak o kolegama čije je pesme obradila: Uglavnom reaguju NA DVA NAČINA

Barabara Bobak nosi tituli kraljce bakšiša. Obradila je mnoge numere svojih startijih kolega, a ekipu Kurir televizije zanimalo je da li se oni zbog toga ljute:

- Te sve pesme su u vlasništvu autora. Javilo mi se par njih da mi se zahvali. Javili su mi se Slađa Deliblašić, Deni Boneštaj i još dosta njih. To je jako lepo kad doživiš od kolega.

Ipak postoje i oni koji ne odobravaju obrade svojih pesama.

- Uglavnom to prihvataju na dva načina. Ima onih koji kažu otprilike sram te bilo kako možeš da snimiš moju pesmu, a ima i onih koji ti kažu baš super što si to uradila, pesma je dobila neko novo ruho, hvala ti. To i jeste poenta tih obrada, niko te pesme ne prisvaja. Mene prati dosta mlađa publika i onda sam htela da te pesme zažive da bi moja publika mogla da ih čuje, pa posle da se ne čudi kad ih pevam nego da pevaju i oni ono što se meni peva . rekla je pevačica.

