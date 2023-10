"NEKA TUŽI MAMU ŠTO JU JE RODILA ONAKO RUŽNU! Bukti ozbiljan rat između Mine i Kačavende, pale TEŠKE REČI, pravi HAOS

Bivša rijaliti učesnica Mina Vrbaški progovorila je o Mileni Kačavendi i njenom odnosu sa Anom Ćurčić.

Ona je na samom početku dala do znanja da o Mileni nema lepo mišljenje, te istakla da prozivke na njen račn nisu istinite.

- Zamisli ženu koja ima preko 40 godina, onako napumpana, grudi, usta, sa sve naočarama, dođe i priča kako sam ja radila fejslifting i kako sam se ja, sa 23 godine, upropastila. Pa, ako sam se ja upropastila, ti treba da tužiš majku što te je rodila onako ružnu. Pritom, jedino što trenutno imam urađeno na licu su usta. Nisam radila ni botoks, ni jagodice, ni bradu, ja sam sada potpuno prirodna - rekla je Mina na samom početku, pa se dotakla Mileninog prijateljstva s Anom Ćurčić:

- To nije prijateljstvo. Prijateljstvo je kada nešto gradiš godinama i kada nekog imaš pored sebe u svakom momentu. Po meni tamo (u rijalitiju) ne postoje prijateljstva i svi oni koji jedni druge nazivaju prijateljima zapravo ne mogu da se gledaju očima - objasnila je ona i dodala:

- Milena je ušla spremna u rijaliti, dobro je sve pratila prethodne sezone. Dopadala mi se, iskreno, ali nakon što je počela da vređa na nacionalnoj osnovi, da vređa muslimane, pljuje Rome... Ja nisam za to i ne bih ikad to radila, pogotovo ne na onakvom mestu. Naravno, ja ne bih ni van rijalitija to radila, ali ona tamo samo može da navuče gnev svih tih ljudi. To je za mene dno dna i to je za mene loš čovek - istakla je Mina i za kraj zaključila:

- Milena kao Milena je odlična za rijaliti, da komentariše, pravi spletke, foltirant je, tako da je za rijaliti idealna, ali meni je kao ličnost ogavna.

