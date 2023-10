UROŠ STANIĆ POKRAO MILENU?! Uvalio joj se u gajbu, ojadio je za 5.000 €, s laptopa joj skinuo KUĆNI VIDEO? KUMA u ŠAH-MAT POZICIJI

Uroš Stanić navodno je ojadio Milenu Kačavendu za 5.000 evra, ali nije smela da ga prijavi policiji zbog toga što poseduje njen porno-snimak. Njih dvoje su se zbližili nekoliko meseci pre početka "Elite" jer se sažalila na njega zbog njegove životne priče, te je malo-pomalo stekla poverenje u njega. I dok ga je ona hranila, oblačila i savetovala, on je navodno harao po njenom domu u Zemunu.

- Uroš Stanić i Milena Kačavenda se znaju iz spoljnog sveta, upoznali su se dva meseca pre nego što je počela "Elita". On je nju opsedao, pisao joj je, bio joj je podrška tokom rata sa Anom. Pričao joj je da će i on ući u rijaliti, zbog čega je stekla poverenje u njega. Počeli su da se druže, izlaze na ručkove, piće. Milena je bila oduševljena koliko je duhovit i pametan. Još kad joj je ispričao da su ga roditelji isterali iz kuće zato što je gej, bila je inicijalna kapisla da ga pozove kod nje u kuću u Zemunu na ručak. Posle toga je nastavio da ide kod nje. Viđali su se stalno i družili - počinje izvor blizak učesniku "Elite".

- Uroš je u prvi mah zaista bio prijatelj Mileni i opravdao njeno poverenje. Sinovi su joj govorili da ne ide da se ona druži s nekim ko je toliko mlađi od nje. Nije ih slušala. Uroš je pratio sve šta se dešava u Mileninoj vili u Zemunu, pa je tako video gde drži novac. Uzimao je svako malo po 100, 200 evra, da se ne primeti. Imao je pristup njenom laptopu i uzeo porno-snimak, prebacio na USB: "Imam Kačavendinu pornjavu. Neki oralni seks je u pitanju. Slučajno sam video kad sam nešto radio na kompjuteru. Prebacio sam nekoliko snimaka na USB, zlu ne trebalo", prepričava dalje prijateljica prvog deklarisanog geja iz rijalitija i za kraj otkriva epilog priče.

- Milena je posle nekog vremena uvidela da joj nestaju pare. Kada je shvatila da joj Uroš krade novac, tačnije, kada ga je uhvatila na delu, pretukla ga je, a onda joj je on rekao da ima pornić i da će ga plasirati u javnost ako ga prijavi policiji. Dobila je slom živaca i lomila sve po kući. Da je mogla, ubila bi ga. Uzeo joj je 5.000 evra, što nije mali novac. Plus taj porno-snimak, kog se Milena plaši ko đavo krsta. Vidite i sami da su ona i Uroš ko mačka i miš na imanju u Šimanovcima. On joj svašta radi, ona mora da ćuti i trpi zbog snimka koji Uroš poseduje. Sve je ostavio u sigurnim rukama u slučaju da se njemu nešto desi.

