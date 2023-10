ODLOŽENA OPERACIJA SRCA MILIĆU VUKAŠINOVIĆU: Roker se ogladio od kuće i otkrio razlog "Moram da..."

Rokeru Miliću Vukašinoviću zbog narušnog zdravstvenog stanja i loše krvne slike odložena je operacija na srcu koja je bila zakazana za pre četiri dana.

On se sada oglasio od kuće na svom Iks nalogu, gde je istakao da mu još uvek nisu ugradili stentove.

- Nisu mi ugradili stentove jer mi je krvna slika jako loša, malokrvnost i anemičnost su me s**bali i sad moram krvnu sliku da popravim do zadovoljavajućeg nivoa da bi mi završili stentove, a mislim da su mi krv s**bale tablete za razređivanje krvi - napisao je Milić Vukašinović u svom obraćanju.

Da podsetimo, Milić Vukašinović nakon operacije aneurizme u nozi bio je zaražen bolničkom bakterijom, zbog čega je tada hospitalizovan.

- Imao sam osjećaj da ću se ugušiti i u tri ujutro smo zvali Hitnu pomoć, koja me prebacila u Urgentni centar u Beogradu - rekao je Vukašinović i dodao:

- Ali me noga isto boli kao nakon operacije. To je takav rez 6 centimetara dubok, onda su i neke nerve prerezali što nije trebalo i to sada boli. Nekontrolisano boli.

