"POPIO SAM DUNAV, SAVU I OBE MORAVE", Roker dva puta bio na lečenju od alkoholizma, a njegov kolega se poroka rešio za 20.000 €

Mnoge poznate ličnosti s ulaskom u estradni svet suoče se i s porocima. Najviše je onih koji su posegli za alkoholom, a neki su se upravo zbog takvog boemskog života suočili s ozbiljnim problemima.

Ima i onih koji su se uhvatili u koštac s problemom, pa su sebi rekli "dosta" i prestali da piju. Neki su morali da odu na lečenje, a jedan od njih je roker Milić Vukašinović.

On je uspeo da pobedi porok, kako su svojevremeno pisali mediji, 2006. godine. Nakon što je izašao iz klinike za lečenje bolesti zavisnosti priznao je da mu je najviše pomogao menadžer i dugogodišnji prijatelj Raka Marić. On je Vukašinoviću platio lečenje 20.000 evra.

I njegov kolega Bora Đorđević lečio se od alkoholizma. I to dva puta. On je o tome i javno pričao.

- Prvi put sam prestao da pijem 2000. godine kada sam imao ozbiljnih problema sa zdravljem. Jedan pogled na mrtvačnicu na intenzivnoj nezi Kliničkog centra bio je dovoljan da shvatim neke stvari. Devet godina ga nisam konzumirao, ali onda sam ponovo počeo. Popio sam Dunav, Savu i obe Morave, prestao sam ponovo pre sedam meseci i želim da ostanem pri tome - ispričao je Bora u jednom intervjuu za magazin "Story" 2016. godine.

Legendarni hit-mejker Novica Urošević, preminuo je 2009. godine. Stvorio je brojne narodnjačke zvezde, a među estradom je zvan Ujka Nole. I on je voleo alkohol, ali i kocku. Za njega se pričalo da je propio i prokockao sve što je zaradio, nakon čega je rekao "zbogom" alkoholu.

I Miroslav Ilić je bez ustezanja pričao o danima kada je bio sklon piću.

- Sve do 1989. godine sedeo sam s društvom po kafanama, pio i lomio čaše. Loše sam podnosio alkohol i kad bih se otreznio, shvatio bih da mi se ne sviđa kako sam se ponašao. Jednog jutra sam se probudio, stao ispred slavske ikone Svetog Đorda prekrstio se i rekao: "Budalo jedna, nećeš više da piješ." Tako je i bilo, presekao sam to kao makazama - pričao je legendarni pevač.

I njegov kolega Mitar Mirić je javno pričao o poroku i da je posle doživljene saobraćajne nesreće rekao da je dosta.

- Prestao sam, zapravo, da pijem posle jednog udesa 2005. Tada sam se zapio na nekoliko mesta, bio sam u Brčkom, krenuo sam nazad i dogodio se udes. Na svu sreću bio sam sam na putu, nije niko išao u susret, pa je izbegnuta veća tragedija - rekao je ranije Mitar Mirić u emisiji "Pečat u vremenu".

Sinan Sakić preminuo je 2018. godine posle višemesečni bolesti. Pred njegov poslednji koncert na "Tašmajdanu" on je otkrio da se nekoliko godina ranije odrekao alkohola u enormnim količinama.

- Nisam se lečio, samo sam ostavio piće. Koliko god popio, uvek mi je bilo malo. Shvatio sam da to nigde ne vodi, sem u moju propast. Nisam ja ni bio težak, niti su drugi osećali posledice moga pića jer nisam agresivan. Ne volim da se svađam. Ipak, shvatio sam da sam prevršio meru i da sebi činim zlo što toliko pijem. I ostavio sam. Samo sam odgurnuo flašu i to je to. Isto tako sam prekinuo i sa kockom. Sve je u karakteru. Sad, kada je prošlo malo vremena, popijem po koju čašu, ali sa merom. Jedini porok koga se ne mogu odreći su cigarete - pričao je Sinan samo godinu dana pre nego što je preminuo.

I među glumcima ima onih koji su uspeli da se reše ovog poroka. Tihomir Stanić je stao pred kamere i sve ispričao o svojoj borbi, a priznao je i da je znao u toku dana da popije čak dve litre alkohola.

Glumica Danica Maksimović se izlečila od poroka.

- Pobeda najveća je to što sam pobedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar, prosto takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukucćani, prijatelji, a to je, retko ko to uspe, u bilo kom poroku - rekla je jednom prilikom u emisiji "Sve u svemu" i dodala:

- Negde oko osam meseci, kad si disciplinovan, a ja sam disciplinovana i sve je prošlo u redu. Ja sam samo htela da radim, da to prođe uz rad. Ništa ja to ustanove, ja to ništa, da se ja nešto polivam. Ja sve znam da ja imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se ja izborila i evo 30 godina sam ja svoj na svome, na suvo.

I mlađe generacije sa estrade imaju problem s alkoholom. Pevač Peđa Jovanović prošle godine je ispričao da se opijao, ali da je to za njega ostalo u prošlosti.

- Problem sa alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i pričam javno o tome. Imao sa problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim sa njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspeo sam. Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio - ispričao je Peđa.

Poslednji koji je javno priznao da je ostavio alkohol je MC Stojan. On je objavio fotografiju kako je izgledao dok je konzumirao žestinu i kako izgleda dva meseca koliko je prošlo od kada nij eporočan.

- Alkohol mi je pružio mnoge nezaboravne trenutke kojih se ne sećam. Zato sam odlučio da ga eliminišem iz svog života - napisao je on na Instagramu.

