VUDU ESTRADA: Ove srpske zvezde veruju u crnu magiju, vračeve, veštice, a zbog ove klevete ZARATILE su dve pevačice!

Estrada ne može da pobegne od onoga na šta se cela Srbija "pali", a to su vidovnjaci, proroci, ali i verovanja u crnu magiju. Pričalo se tako da je jedna pevačica moćnog i imućnog izabranika svog srca privela pred matičara pošto mu je, po savetu vračare, u kafu umutila malo čarobnog praha iz faraonskih grobnica.

Navodno od tada i narod, ali i naše estradne zvezde veruju da postoji "nešto" pa opsedaju vidovnjake, bele i crne magove i razne iscelitelje. Što je kriza žešća, obrt na tržištu magle u Srbiji je sve veći. Sujeverje ne poznaje granice, tako da su među klijentima gospodara budućnosti i političari, sportisti, pevači, novinari lekari, profesori…

Estrada je valjak koji melje telo i dušu: ako ne želiš da poludiš, moraš da imaš svog psihijatra, astrologa ili gataru, tvrde pevačice koje nerado pričaju o svojim iskustvima s paranormalnim.

A ko se sve na estradi "bavi" i ovim stvarima...

Jelena Gerbec

Jednom prilikom priznala je da je išla na skidanje vradžbina jer su je bili poterali maleri, a vrhunac je bio kada je sa koleginicom Jelenom Kostov bila u društvu biznismena Radosava Savatijevića Keneta u trenutku kada je uhapšen.

– Sa koleginicom Sandrom Afrikom posetila sam jednu vračaru u Smederevu. Rekla mi je da su mi bačene čini. Sada treba da prođe nekoliko nedelja kako bi se skinula ta magija koja mi je napravljena. Možda to nekome deluje smešno, ali ja verujem u to i nadam se da će biti bolje – rekla je tom prilikom Jelena.

Nada Topčagić

Nada je uvek otvoreno govorila da veruje u vračare jer je odrasla u Bosni.

– Kad sam započinjala karijeru, jedna baba iz Modriče mi je bacala pasulj i prorekla veliku popularnost. Kako da ne verujem kad se sve obistinilo – kaže Nada.

Lepa Brena

Lepa Brena počela je da veruje u proročanstva kad joj je kao 13-godišnjoj devojčici jedan starac predvideo da će biti slavna i popularna kao Tito.

Astrolog Milja Vujanović joj je još 1985. rekla da će sresti momka koji putuje po celom svetu, nosi belu uniformu i da će ga brzo zavoleti i s njim stati na ludi kamen. Pevačica se setila njenih reči tek kada je Slobodana – Bobu Živojinovića prvi put videla na teniskom terenu.

Uoči spektakularnog koncerta u Bugarskoj 1989, kada se pred stotinama hiljada ljudi helikopterom spustila na stadion, Brena je upoznala čuvenu proročicu Vangu.

Vanga joj je tada pokazala pasus iz knjige koju je napisala: “Pojaviće se u Bugarskoj, s neba, devojka srebrnoplave kose koja će toliko osvojiti Bugare da će je voleti kao svoju nacionalnu heroinu.”

Buba Miranović

Bliski prijatelji pevačice Bube Miranović pričaju da je proklela gazdu restorana koji joj nije isplatio honorar i da se kletva obistinila. Gazda joj je dug doneo na kućni prag.

– Ne znam da li sam u dosluhu s višim silama, ali verujem da kletva može da ubije jer se sve vraća i plaća – objašnjavala je tada Buba.

Zlata Petrović

Svojevremeno je na estradi počeo pravi rat kad je Vesna Vukelić Vendi optužila Zlatu Petrović da se bavi crnom magijom.

– Bila sam prisutna kada je gatara rekla jednom mladiću da će umreti za dve godine ukoliko ne skine čini koje mu je bacila Zlata Petrović. Nije je poslušao i to se dogodilo – ispričala je Vendi, a Zlata uzvratila:

– Vendi priča gluposti, ali se mnogo ne potresam jer nisam prva koju je oklevetala. A kao drugo, šta će ona kod gatare?

Izvorinka Milošević

Izvorinka Milošević je srpska umetnica i čuvar tradicije, a za nju mnogi kažu da je nekrunisana kraljica vlaške pesme. Njena interpretacija vlaških, ali i srpskih narodnih pesama, ostavila je dubok trag u očuvanju tradicije i kulture, a u Živornoj priči za Kurir je otkrila koliko ju je i pratila vlaška magija.

- Ljudi misle da je to neko čudo, pošto ne znaju o čemu se radi i zbog toga se plaše. U stvarnosti, moć vlaške magije ne postoji. Postoji verovanje, ali to je nešto drugo - to je običajni život Vlaha. U dugim zimskim noćima, u nekim selima u Homoljskim planinama, na Rtnju, šta bi drugo bake radile nego kuvale neke trave i pravile eliksire, pa se to onda pročulo da ima lekovitu moć i tako su se izmišljale razne priče na tu temu. To je, dakle, verovanje.

