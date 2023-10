"BIO JE DOSTA STARIJI OD MENE I MNOGO ME JE VOLEO" Mala Džehva o eksplicitnom snimku, bivšoj ljubavi, a evo šta kaže o ĐAVOLICAMA

Teodora Džehverović za domaće medije progovorila je o agoniji nakon izlaska eksplicitnog snimka i fotografija, muškarcima ali i starim ljubavima.

- Više ne pričam o momcima jer se uvek nešto desi, uvek neko nešto priča, otkriva informacije...Da ne pričam o devojkama koje su volele da umešaju prste, a posebno kada je taj momak zauzet. Vrlo često su se mešale, ali ću se ja ovoga puta potruditi da sačuvam ono što je moje. Meni je žao što su mnoge žene u fazonu da gledaju momke koji su zauzeti – rekla je Teodora i priznala da li je "pale romanse" kako peva u duetskoj pesmi sa Rastom:

- Važim za temperamentnu, samostalnu ženu, mnogima delujem da mi je materijalno bitnije od ostalih stvari, ali ja sam ipak žena koja voli romantiku. Ako muškarac ne zna da zaplače to me odbija, mene romantika pali – rekla je Teodora.

Pevačica je otkrila i da li pored svih obaveza ima vremena za ljubav.

- I pored obaveza koje imam, smatram da imam vremena za ljubav. Na početku moje karijere sam bila u vezi i bilo je jako teško jer je taj momak takođe bio muzičar i dobro je znao šta ovaj posao nosi. Mnogo me je voleo i nije mogao da sakrije tugu jer je znao šta me sve čeka. Bio je dosta stariji od mene i verovao je da ću se baviti nekim drugim poslom, rekao mi je da me vidi kao vaspitačicu. Iako mi je mnogo pomogao u karijeri, uveo me u posao, mi smo se razišli kada sam malo ozbiljnije počela da se bavim muzikom – rekla je Mala Džehva u emisiji "Blic dan" i dodala:

- Više ne gledam i ne čitam komentare, jer jedino tako mogu da sačuva, svoju psihu. Osvrnuću se na jednu od lošijih stvari u mojoj karijeri. Kada je izašao jedan audio snimak ljudi su mi govorili: „Svaka ti čast, mi ne znamo kako bismo se ponašali da smo u tvojoj koži“. Iskrena da budem, ja sam bila jako loše kada se to sve izdešavalo i bilo mi je jako teško. Moji prijatelji i porodica su mi tada bili jedina podrška. Kada prođete tako neke stvari, shvatite koliko ste jaki. Mnogi ljudi u tim trenucima bi poklekli i napustili estradu, ali eto ja sam sve izgurala. Sećam se tačno da sam bila na Sejšelima kada je izašao taj snimak, tada mi je bilo najteže zbog moje porodice jer su oni bili sa mnom... Evo i sada mi stižu fotomontaže mojih fotografija sa instagrama na kojima sam navodno gola i zaista se pitam dokle više. Bukvalno apelujem na te ljude da im dosadim više – rekla je pevačica.

O odnosu sa „Đavolicama“ - Mi nemamo odnos, jako se dugo nismo čule. Nismo bile u najboljim odnosima kada se sve to završilo. Posle toliko godina nema potrebe da gledamo te neke ružne stvari....Čula sam da imaju i decu i drago mi je zbog toga. Bile smo klinke, ja posebno, to vreme je iza mene i zaista ne bih imala bilo šta drugo da kažem.

