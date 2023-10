"IDEMO KORAK PO KORAK!" Sara Jo otkrila detalje velike proslave svog 30. rođendana pa progovorila o UDAJI: Sve je spremno za FEŠTU

Pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, danas proslavlja svoj 30. rođendan u Sloveniji, a sad je progovorila o njenom divnom danu i organizaciji spektakularne žurke.

- Dobro je što nismo organizovali video-poziv jer se pripremam za rođendan, trenutno izgledam polovno. Frizura je tu i još šminka i to je to. Moram da priznam da nisam stigla sebi ništa da poželim, a što se tiče žurke do sada sam zapostavljala to, uvek organizujem neke večere za prijatelje. Večeras ćemo prvo na večeru, a onda žurka, sve će biti u znaku crvene boje i ljubavi. Ne mogu da verujem da punim već 30 godina - rekla je Sara Jo i dodala:

- U nekom trenutku sam se zarinula jer su počeli ljudi da mi čestitaju na društvenim mrežama. Bilo je svega, imam definitivno jako simpatične prijatelje i bilo je mnogo kreativnih želja. Neke želje imaju veze sa ljubavlju, ali ne žuri nam se nigde, idemo korak po korak. Oni znaju da ja tako volim - poručila je pevačica.

