"NA POČETKU POSTOJE OPASNI IZAZOVI" Folk zvezda se prisetila prvih koraka, dala savet zlata vredan: Granice moraju da postoje...

Dragana Mirković u novoj epizodi novog formata na Kurir televiziji "Rame uz Rame sa Draganom" prisetila se prvih koraka u svojoj karijeri koju je započela sa samo 15 godina.

- Prvi put na televiziji meni nije bilo dobro. Nisam znala, imala sam neku crnu rupu u glavi. Znam samo kad su rekli: "Dragana ti si na redu" i trenutak kad sam sišla sa scene, to je sve... - otkrila je Dragana na samom početku.

Najveća regionalna zvezda priznala je šta je od krucijalne važnosti za mlade osobe koje žele da se bave ovim poslom i priznala šta ju je dovelo do vrtoglavog uspeha.

- Na samom početku jedna mlada osoba se susreće sa mnogo izazova i to su obično izazovi koji su opasni na neki način. Nebitno koliko je mlada osoba, uvek je važno do koje granice može sebi da dozvoli da ide i koja je to granica koja ne sme da se pređe ni po koju cenu makar mu poklonili celu Ameriku - rekla je Dragana i dodala:

- Sve na početku zvuči sjajno, međutim mora se razmišljati o svakom koraku, o svakoj izgovorenoj reči, to su izazovi bez obzira koliko je neko mlad, ja sam imala 15 godina, mora da bude jako stabilan i čvrsto na zemlji. Mora da ima to neko vaspitanje i usađene granice preko kojih nikada ne prelazi - zaključila je folk zvezda.

