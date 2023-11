"NASTUPALA SAM SA NJOM, NJENI FANOVI SU NAS DOZIVALI" Ivana Đorđević o tome kako se ZBUNILA kad je igrala s Draganom Mirković

Ivana Đorđević se takmiči u plesnom šou-programu "Rame uz rame sa Draganom", a glavne nagrade su nastupi na jubilarnim koncertima Dragane Mirković 29. i 30. decembra u Štark areni, kao i milion dinara.

foto: Miomir Milić

Ivana je 1992. godište i dolazi iz Beograda. Plesom se bavi od malih nogu, što je oduvek i htela, pa se može reći da živi svoj san jer je trener plesa, kao i koreograf.

Počela je sa standardnim i latino plesovima, a onda je prešla na moderne stilove igre i tada je njena karijera eksplodirala - išla je na brojna takmičenja, osvajala nagrade…

foto: Petar Aleksić

Osim plesa, Ivana se ostvarila i u ulozi majke. Emotivna je i borbena i voli da uči i da se usavršava u plesu, koji je njen život. Voli što se u plesu predstavlja “ko smo zaista”.

- Počela sam da se bavim plesom kad sam imala 6 godina i moderan ples je u pitanju. Strit dens, šou dens, fank, džez, MTV koji mi je i najomiljeniji. Volim slobodan stil, koji nema pravila, kako čujem muziku, tako mogu i da smišljam koreografiju na licu mesta. Moje devojke kojima predajem znaju da kad dođem u salu i da na licu mesta smišljam.

foto: Petar Aleksić

Kada dobije inspiraciju za neki pokret, kaže da ga zapamti i kasnije pokuša da ga izvede, ako je to nešto što može da odigra, super, a ako je nemoguće, ne potresa se previše zbog toga. Najčešće se to dešava kada legne da spava, svašta joj padne na pamet i onda sledećeg dana proveri u plesnoj sali ima li tu nečeg.

Što se nagrada tiče, tu se može pohvaliti.

- Osvajala sam mnogo nagrada, stvarno mnogo… državne, evropske, idem, non-stop se takmičim, sad već više vodim svoje devojke nego što se ja sama takmičim jer imam neki staž što bi se reklo. Draže mi je da one odu i dožive sve što ja već jesam.Najviše sam se takmičila grupno, moja grupa se zvala "Femsi", bila sam i solo nekoliko puta, ali draže mi je u grupi.

Ispričala je i odakle joj ideja da se prijavi za šou program "Rame uz rame sa Draganom" i ima li tremu zbog naše velike zvezde Dragane Mirković.

- Kod nas nikada nije bilo ovako nešto posvećeno igračima i kao, što da ne? Da istestiram svoj limit da vidim mogu li ja to… Već sam nastupala sa Draganom 2016. godine, ali naravno prisutna je trema u smislu, ipak ona kao zvezda, velika, prevelika zvezda. Nikad nisam doživela kao plesač toliku povratnu energiju od njenih fanova i publike jer nastupam sa mnogim pevačima. Sa njom kad sam išla na nastupe, pogotovo u Sofiji, svi njeni fanovi su znali svakog igrača, ko je, šta je, gde igra, šta radi, oni nas dozivaju, mi u fazonu, zbunjeni “OK” (smeh)...

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Printscreen Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. 03:13 BILA SAM VUKOVAC, NAJBOLJI ĐAK U ŠKOLI Dragana Mirković imala sasvim drugi SAN, zbog ovoga nije htela da postane PEVAČICA

Igrala je i s drugim poznatim ličnostima.

- Sa mnogima sam nastupala, a sa našom mladom pevačicom Teodorom Džehverović sam stalni igrač već 5 godina, pratim je na svim nastupima… Sa njom je divno raditi, devojka je ono, što bi se reklo na zemlji. Samo neki mogu da shvate, neki ne mogu, neki znaju šta znači smisao za humor, neki ne, ali dobro, šou biznis je to.

Ispričala je i kakva je Teodora kada je u pitanju saradnja, da li daje sugestije ili im daje potpunu slobodu.

- S obzirom da je ona završila baletsku školu, ukaže nam nekad kada ubaci stranu pesmu na nastup koja je između njenih pesama, pošto znate, ima tih prelaza na nastupima u klubovima, meša se tu u smislu, volela bi da igramo to i to i to… Mi radimo tako i sad mi smislimo nešto, a ako se njoj ne svidi, ona nam da sugestiju kako da ispravimo, promenimo ili nam čak pokaže kako bi volela to da bude. Što se drugih pevača tiče, kako ko, recimo daju nam neki spot ili video nastup određenog izvođača, pa kažu da bi voleli da bude nešto u tom stilu.

foto: Petar Aleksić

Podelila je priču o tome kad joj je usred nastupa pukao kostim.

- Kad se to desi, snađeš se. Nema presvlačenja, snađeš se na licu mesta i nastaviš. Puklo mi je sve ovako (pokazuje na prednji deo) i držim, nekako se namestim, tako bude do kraja nastupa. Šta ću kad je uživo… kad je neko snimanje emisije, to nije problem, može da se ponovi, a kad je uživo, ne može da se ponovi. Nastavim normalno kao da se ništa nije desilo, šta da radim (smeh)...

Ivana je za prelazak iz jednog plesnog stila u drugi, ispričala koliko to teško može da bude.

foto: Petar Aleksić

- Evo, baš sam nedavno rekla, ovamo imamo zadatak gde smo u betlu, onaj pravi brejkerski betl pravi, što je meni možda najteži zadatak ikada u životu. Ja razumem taj stil plesa, išla sam čak na osnove brejka pre 15 godina čisto da vidim o čemu se tu radi, ali to nekako nisam ja, nije za mene, van apsolutno svake moje zone tako da mi je to možda jedan od najgorih i najtežih i najgorih zadataka za mene. Ali odradiću ga najbolje moguće (smeh).

foto: Petar Aleksić

U jednom trenutku razgovora, Ivana se rasplakala…

- Ima tako neki dan da plačem ceo dan jer nisam dobro uradila i nisam dobra u tome. Evo, plače mi se sad (kreću suze). Nema tu odustajanja, samo da se isplaču suze i nastavi se dalje. Nije to ništa loše, to ode… Ples, time sam oduvek želela da se bavim i to je jedina stvar, rekla mami i tati, ono kad sam bila mala svaki put kad su me pitali šta ćeš da budeš, pa kako šta, plesom ću da se bavim zauvek i tako je i dan danas. Nisu se bunili jer sam paralelno išla i na druge sportove i nekako to im je sve bilo OK, samo nisu shvatili da ću ja jednog dana da živim od plesa i da generalno budem profesionalni plesač i trener i koreograf.

Može li da se živi od plesa?

- Iskreno, može. Ko hoće da radi, uvek ima posla, samo treba biti pametan i naučiti što bi se reklo da radiš posao… kod nas može, naravno da može, evo ja sam živ primer.

Na naše pitanje da li očekuje pobedu, kaže:

- Ne bih volela da kažem da očekujem, ali smatram za sebe da sam jedan od požrtvovanih takmičara u smislu, stvarno se trudim i stvarno radim svaki dan na svim zadacima i na svemu što nam kažu koreografi, tako da, nadam se najboljem.

foto: Kurir TV

Kolegama je poručila kroz smeh "da vežbaju više da bi bili bolji".

(Kurir.rs/ Aleksandra Miletić)

Bonus video:

03:37 IVANA ĐORĐEVIĆ: RAME UZ RAME SA DRAGANOM