NEMANJA SE BORI PROTIV DRUGARICE DA BI STAO RAME UZ RAME SA DRAGANOM: Učesnik šoua na Kurir televiziji priznaje da želi POBEDU

Nemanja Nikolić ima 24 godine i ostvario je svoj san da postane uspešan plesač. Sad je na korak od toga da dobije šansu da igra uz Draganu Mirković na njenim koncertima 29. i 30. decembra u Beogradskoj areni jer se sa još 13 takmičara bori za to i nagradu od milion dinara u šouu "Rame uz rame sa Draganom", koji se vikendom u 20 sati emituje na Kurir televiziji.

Odmalena se Nemanja bavi plesom, ali ima još talenata koje nije do kraja ispoljio.

- Od svoje četvrte godine bavim se plesom, dakle, ceo život. Trenirao sam i ples devet godina, a sada sam počeo i da se bavim pevanjem. To mi je takođe jedna od velikih želja. Radio sam razne poslove. Poslednje je bila saradnja s jednom mladom pevačicom, Mahrinom. Učestvovao sam i u nekim talent šou programima, tamo sam stigao do finala - navodi on na početku razgovora za Kurir.

Sasvim slučajno je dospeo u Draganin šou, kaže.

- Očekujem najbolje od ovoga da mi se desi. Idem s tim da pobedim. Bio sam na Tari, drugarica mi je poslala oglas i ja sam se prijavio. Ta drugarica je takođe sa nama ovde u šouu - priča Nikolić, a na pitanje koliko je upućen u Draganin rad, odgovara:

- Poznajem dovoljno da mogu da plešem s njom (smeh). Omiljena Draganina pesma mi je "Biću njegova il' ničija", definitivno.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara.

Nema nameru da odustane od posla koji voli.

- Jeste teško baviti se plesom, ali je jako zanimljivo. Nikad ne bih prestao da se bavim plesom. Ako se dovoljno trudiš i žrtvuješ, može i od ovog posla da se živi čak i u Srbiji. Ne postoji stvar od koje ne može da se živi. Mislim, i ima ono šta zapravo znači da se živi od nečega. Ono što je meni dovoljno nekom nije i obrnuto - u dahu izgovara Nikolić.

Nemanja je u prijavi za talent šou "Rame uz rame sa Draganom" naveo da ume da se pretrpa obavezama, pa nas je zanimalo kako to izgleda:

- Iskreno, ne snalazim se u organizaciji, to mi je konfuzno. Ambiciozan sam, i onda mi teško padne da odbijem neke stvari i tako se pogubim. Ali sve izguram do kraja.

