ALEN ISLAMOVIĆ: Oprostio sam Tifi udarac: Najveće zlo "Bijelog dugmeta" je što uvek mora nešto da se dešava

Alen Islamović zvanično je postao penziner, ali to ga ne sprečava da i dalje radi.

Redovno održava solističke koncerte širom Balkana, a često nastupa i sa Bijelim dugmetom.

Poznato je da sa kolegom Mladenom Vojičićem Tifom nije u dobrim odnosima, a u emisiji "Una Due Tre" konačno je ispričao pravu istinu.

- Mi smo deca radničke klase, pa kad radnici hoće da rade oni rade, kad neće da rade oni neće da rade. Ako želimo raditi to Bijelo dugme radićemo, ako ne želimo onda nećemo. Nema tu nešto da se popravlja krivi zid koji ćemo ispraviti. Bijelo dugme je ozidano tako kako je, ima 50 godina - započeo je Alen svoju priču i otkrio detalje tuče koja se dogodila 2018.godine, kada ga je Tifa udario.

- Možda je Tifa u tom trenutku bio nešto slab. I fenomenalni igrači koji igraju fudbal u evropskim ligama istrči i odigra 50 utakmica dobro, a pa jednu zabrlja. Tako je najverovatnije i Tifo došao taj neki 55 koncert koji mu ne štima. Možda mu je ono žuto svetlo iz hotela udaralo u oči i nije mu pasalo pa mu je neko kriv. Kriv je Alen Islamović. On je pevač isto takav kakav je, peva na svoj način, a ja na svoj - kazao je roker.

Uprkos svemu Islamović je oprostio kolegi.

- Ja sam čovek koji oprašta. Nema razloga da ne što pamtim, nisam zlopamtilo. Da sam zlopamtilo ja bih tad sišao sa bine i rekao da neću više raditi, ali nisam. Evo, i dan-danas radim sa Bijelim dugmetom - rekao je on.

Sa Goranom Bregovićem nikada nije ulazio u konflikt, šta više zahvalan mu je na svemu. Na pitanje da li će se Brega i Željko Bebek pomiriti jednog dana, pevač je iznenadio odgovorom.

- Ja to ne znam i ne mogu ni ući u tu priču jer nisam toliko upućen. To su neke stvari koje bi trebalo njih dvojica da reše, a ne ja. U tom Bijelom dugmetu je bilo svašta, od od hapšenja, policije, pritvaranja, zatvora do neobjašnjivih načina kako su neki ljudi koji su svirali umrli i stradali. Bijelo dugme je uvek to pratilo i to je neminovno. Najveće zlo Bijelog dugmeta je to što se uvek mora nešto desiti. Ako nema toga onda nije Bijelo dugme - ispričao je Alen u emisiji.

Tajne Bijelog dugmeta zauvek će ostati misterija.

