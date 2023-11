"POVELA SAM DEVOJKE DO KRAJA BINE I POČELA DA PEVAM" Dragana Mirković o pehu na koncertu za koji NIKO NIJE ZNAO: To je katastrofa!

Najveća regionalna zvezda Dragana Mirković na samom početku šeste sezone govorila je o anegdotama i nepredviđenim situacijama koje su joj se dešavale tokom koncerata i nastupa.

foto: Printscreen

Folk zvezda otkrila je detalje jednog koncerta devedesetih godina kada je doživela peh koji publika nije ni primetila zbog njenog umeća da se prilagodi svakoj situaciji.

1 / 7 Foto: Printscreen

- Bilo je raznih iznenadnih situacija u kojima je moralo u sekundi da se reaguje. Govorim o devedesetim godinama, u jednom momentu treba da krene koreografija i da počnem da pevam, dešava se kao da nestaje struje i nastaje mrak. Ja razmišljam šta sada treba da radimo. Da li treba da stojimo, ja sam ispred i ja sam vodeća moram da se snađem na toj sceni, moram brzo da razmišljam i reagujem - navela je pevačica i otkrila kako je rešila problem:

foto: Printscreen

- Povela sam devojke do kraja bine i počela da pevam, a kada se sve vratilo u normalu publika je bila oduševljena. Zamislite da smo samo stajali minut i to? Da li znate šta je minut na sceni, pa to je kao sat i po vremena. To je katastrofa! Na kraju su se svi pitali da li je to bilo bilo namerno, niko nije ni primetio šta se desilo, mislili su da sam tako namerno započela nastup - govorila je Dragana.

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emituje se svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Miomir Milić Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. 00:14 PLESNI ŠOU RAME UZ RAME SA DRAGANOM POMERIO SVE GRANICE DOBRE ZABAVE! Novi format na Kurir televiziji ostavio publiku bez daha

Kurir.rs

Bonus video:

01:36 ŽELELA SAM DA DONESEM SVET NA NAŠ TEREN Dragana Mirković unela revoluciju u narodnu muziku, a sada šansu daje mladim plesačima!