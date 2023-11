Plesni šou "Rame uz rame sa Draganom" usresredio je takmičare na jedan zadatak, a to je da postanu veliki profesionalci na sceni, te da istu dele sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, za četiri decenije karijere, u Štark areni u Beogradu.

Po jedan takmičar ispada svake subote i nedelje, a kao pomoć im je pristigao Viktor Savić, koji je podelio savete, od kojih i najveći profesionalci mogu nešto naučiti.

U videu možete videti pažnju koju je rodio kod takmičara, odnosno u ovom slučaju slušaoca, dok je pričao:

03:23 DRAGANA MIRKOVIĆ OSTALA U ŠOKU! Imam 40 godina karijere, a ovog čoveka sam SLUŠALA NE TREPĆUĆI: Sad znam da sam vam dovela PRAVOG

Dragana Mirković nije krila oduševljenje rečima glumca:

- Stvarno sam pravog čoveka dovela, pazite kada sam ja slušala. Ozbiljno, to je 40 godina karijere, imam to iskustvo. Viktor je rekao ono što ja mislim i znam, ali je to jako lepo rekao, približio ljudima, predstavio... Ja bih više tu ono moje "nemojte da se plašite" Viktor je sve to lepo, u centar rekao.

Potom je rekla da se i njima dešavalo da se pogube na sceni, iako istu koreografiju vežbaju godinu dana.

- Toliko iskustva imamo, a opet se i nama dešavalo, znaju Beba i Jovanka, pogubimo se na sceni sa koreografijom koju igramo godinu dana.

