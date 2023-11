RADILA NEKOLIKO KOREKCIJA NA SEBI, ALI MUŽ JE OBOŽAVA! Suzana Mančić iskreno o suprugu: "Srećan je što ima ženu kao ja PORED SEBE"

Voditeljka Suzana Mančić ne krije da je je do sada radila nekoliko estetskih korekcija na sebi, ali priznaje da je njen suprug ponosan na njenu lepotu.

Ona je nedavno otvoreno govorila o toj temi i istakala da je ne pogađaju komentari na račun njenog fizičkog izgleda.

Iskreno o mužu

- Svako za sebe misli da ima neke mane koje mora da prikrije i mi to danas radimo sa fotošopom. Ja se ne obazirem na komentare „Sva si plastična“, „Sva si izoperisana“. Gledam da prikažem sebe u nekom normalnom svetlu, ali ipak i da zadovoljim svoj ego, do sada nisam radila neke ozbiljne korekcije na licu i telu, ali prosto moramo ostariti. Stvarno su se one koje nisu bile lepe udale pre mene, ali mislim da svi vole u društvu da imaju lepu i zanimljivu osobu – kazala je Suzana.

Suzana je posebno srećna zbog činjenice da je njen muž Simica očaran njenom lepotom i da se u svakom društvu ponosi suprugom.

- Moj drugi muž je jako srećan što pored sebe ima ženu koja izgleda reprezentativno, koja se uklapa u svako društvo, koja govori jezike, koja zna da se ponaša i sa ministrima i sa običnim svetom. On kaže da se stalno smeje sa mnom i to je odlično - zaključila je ona.

