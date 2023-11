EVO KOJA POZNATA FACA JE DOVELA MILANA NA PINK: Otkrivena tajna, oglasio se i voditelj: "Prepoznao je u meni talenat"

Milan Milošević se vraća na televiziju Pink u velikom stilu, što su potvrdili čelnici, a i sam voditelj.

foto: Damir Dervišagić

Milan je otkrio zašto baš gostuje kod Ognjena Amidžića. Voditelj je ispričao ono što se dogodilo još 2018. godine kada je Milošević bio učesnik prve sezone Zadruge.

- Ognjen je jedan od retkih kolega koji nema sujete. Nema jer je postigao sve i jedinstven je. On je prepoznao u meni talenat još 2018. godine i predložio me čelnicima Pinka još dok sam bio učesnik. - izjavio je Milan za Puls i samim tim otkrio da je Ognjen zaslužan što je on pozvan da bude voditelj na televiziji Pink.

foto: Printscreen Pink Tv

Da podsetimo, nakon što je Dušica Jakovljević dala otkaz na "Pinku", priče o povratku Milana Miloševića, nekadašnjeg voditelja "Zadruge", na ovu televiziju odmah su preplavile društvene mreže.

Inače, Milan je nedavno u razgovoru za domaće medije priznao da nikada neće reći šta se desilo kada je odlazio sa "Pinka".

foto: Damir Dervišagić, Promo

- Ono sto se desilo između mene i poslodavca, zauvek će ostati među nama. Nikada ništa ne može da izađe. Spontano se sve desilo. Niti sam ja molio da se vratim na "Pink", niti su me zvali da se vratim, niti sam dobio otkaz. Ja sam sam dao otkaz i potpisao raskid. Jeste čudno što se to desilo dok je trajala sezona, ali nismo uspeli da se dogovorimo. Ja idem dalje, tražim novo nešto, novu priliku. Jednostavno kad sam prelomio i doneo odluku da dajem otkaz, bio sam siguran da se tu više nikada neću vratiti, ali nikad ne znaš šta nosi dan, a šta noć - izjavio je Milan.

Kurir.rs/Blic

