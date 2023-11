REAGOVALA! Anabela Atijas se oglasila nakon što je Adam javno otkrio da ne priča sa njom: Adam mi je NEBITAN!

Brat Lune Đogani, Adam Đogani, nedavno je ušao u rijaliti, i tada je otkrio nepoznate detalje iz privatnog života.

On je tada istakao da je prekinuo svaki kontakt sa Anabelom Atijas, a ona se sada oglasila i tvrdi da ne prati Zadrugu i da ne zna šta je on rekao.

- Pa nisam u toku, niti me, pravo da vam kažem zanima. Zato što, pomalo mi je nebitan. Bio mi je bitan kao dete. U jednom mom se nešto desilo s njim... To je opet njegova odluka. Ljudi koji mene ne žele u svom okruženju, ja to poštujem. Imam ljude koji su mi važni, za kojima bih patila, hvala Bogu svi su uz mene. Oni koji treba da budu tu su. Želim mu sve najbolje.

Inače, tokom razgovora sa Miljanom Adam je spomenuo Gagija, ali i Anabelu.

- Kako je Gagi? - upitala je Miljana.

- Odlično - rekao je Adam.

- Anabela? - upitala je Miljana.

- Ne pričam sa njom - rekao je Adam.

