"SVE JE TREBALO DA SE ZAVRŠI INJEKCIJOM" Adam Đogani otkrio detalje sukoba sa bivšom devojkom: Bila je vanmaterična trudoća...

Adam Đogani nedavno je postao aktuelni učesnik Elite i otkrio je sve o vanmateričnoj trudnoći njegove bivše partnerke Mirele Kemez, inače sestre Milice Kemez.

Đogani priznaje da je bio tu uz nju.

- Ona nije želela da bude tu pored onaj ko je potencijalno, za tu vanmateričnu trudnoću. Jako mi je glupo što pričam o ovome... Ja sam na kraju rekao da ću da budem uz nju šta god da se desi, bili smo u jako lošim odnosima. To je trebalo da se završi inekcijom, ali je moralo da se desi operacijski. Ona je meni to javila, ja sam rekao samo: "Ok". Otišao sam u tu bolnicu krijući, nisam želeo da je iritiram ili bilo šta - priča Adam Đogani i dodaje:

- Rekao sam doktorima da ukoliko nešto zatreba, novac bilo šta, tu sam da ponudim, ali da je ne bi iziritirao...Kada sam otišao i kada je ona imala prvi pregled kod ginekologa, iako je rekla da ne dolazim, ja sam došao, ona je napravila haos. Imao sam takav haos da smo se baš posvađali zbog toga, mislim da bi isti takav haos bio i ove operacije. Priznao sam joj šta se desilo, zamerila mi je, ali mi je rekla da sam ipak trebao da dođem - rekao je Adam.

