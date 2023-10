"NE INTERESUJE ME!" Anabela se oglasila nakon reči koje je brat Lune Đogani rekao za nju: Ne želim da...

Adam Đogani, brat Lune Đogani, od pre par dana je učesnik rijalitija "Elita".

Naime, on je danas, tokom razgovora sa Miljanom Kulić otkrio da je sa Anabelom Atijas prekinuo svaki kontakt i da ne komuniciraju još od "Zadruge 3".

Osim Adama, zvezdu "dens" muzike nedavno su spomenuli i Đole i Vesna, kada su istakli da na proslavu rođenja Lunine ćerke nisu došli baš iz razloga da ne bi došlo do susreta sa njom.

Ovim povodom oglasila se Anabela:

- Nisam videla šta je Adam komentarisao i ne interesuje me. Trenutno sam u nekoj drugoj priči. Brinem se o svojim unučicama. Samo me one zanimaju. Ne želim da se uvlačim u te priče - kaže Anabela.

