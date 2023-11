LEA KIŠ IMALA UTICAJA NA KARIJERU VESNE RIVAS?! Pevačica šokirala, jednu stvar ne može da joj zaboravi: Ona je krivac...

Vesna Rivas i Lea Kiš gaje dugogodišnje prijateljstvo, a malo ko zna kako je voditeljka uticala na njenu muzičku karijeru.

Naime, nakon duže diskografske pauze, Vesna je snimila pesmu koju je objavila pre nekoliko meseci, a sada je otkrila i ko je najviše uticao na njeno odluku.

- Lea Kiš je glavni krivac da sam se pokrenula i snimila pesmu. Godinama me negovara da snimim nešto novo, ali ja nisam imala volje. Međutim potrefi se jedan dan sretnem se sa Gocom Gvozdenović i Pavlom Radulovićem. Ja sam njima rekla u prolazu da razmišljaju o meni, znaju šta ja volim, taj južnjački ritam. Posle par dana me zovu da dođem do studija i flipem kada sam čula pesmu i kažem: „To je to“ - ispričala je Vesna, pa nastavila sa izlaganjem:

- Ja sam vrlo svesna i svojih mogućnosti i kapaciteta, ne očekuj da pevam kao slavuj, ali pevam vesele pesme da podignem narod, tako se našla iova pesma, a spot koji smo snimili je pun iznenađenja i sve je to ispalo oanko kako je trebalo - rekla je u emisiji „Pesmom za dušu“.

