"GROZNO JE BILO!" Suzana Mančić ispričala sve o svom PIJANSTVU - ovakvu je NIKO NE ZNA: Više to nisam ponavljala...

Suzana Mančić se pojavila se na jednom prestoničkom događaju, kao po običaju tip-top sređena i nasmejana.

Iako je voditeljka na sceni uvek dostojanstvena, sada je po prvi put otkrila da ume i da se opusti.

Ona je prisutnim medijima ispričala kako je izgledalo jedno njeno prvo pijanstvo, te je priznala da je to za nju bilo traumatično iskustvo.

-Ja sam se prvi put napila na jednoj ekskurziji i to je za mene bilo traumatično iskustvo da više to nisam ponovila. Naučila sam kako da pijem, i da ne pijem na prazan stomak. Ja nisam trezvenjak, ja volim da popijem, ali treba znati. I ostati na nogama. Grozno je bilo to moje prvo iskustvo. Bolje na vreme shvatiti da to ne prija i posle naučiš da uživaš u hrani - iskrena je bila Suzana Mančić.

Podsetimo, Suzana Mančić je i danas poznata kao "Loto devojka", a nedavno je priznala da je i dalje svi vezuju za početak njene karijere.

