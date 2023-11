OGLASILA SE ZLATA PETROVIĆ NAKON SKANDALA NA ĐANIJEVOJ PROSLAVI! Sin urlao na nju pred svima, a evo šta mu je zapravo smetalo

Sinoć je folk pevač Đani sa svojom suprugom Slađom organizovao proslavu rođendan svoje mezimice Sofije koja je napunila 18 godina.

Mnoge poznate zvanice stigle su u jedan beogradski restoran, a među njima je bila i pevačica Zlata Petrović, koja je stigla u pratnji sina Jovana Pejića.

Prilikom dolaska Zlate Petrović njen sin Jovan je pokazao nezadovoljstvo jer je trebao da pozira sa majkom pripadnicima sedme sile i tada je vikao na majku.

Nakon toga je Zlata stala isrped pripadnika sedme sile i otkrila što je Jovan bio neraspoložen:

-Moj sin to ne voli, on ne voli da se slika. Ljuti se, ali on je divno dete. On ne voli ovo, kaže on meni da ne voli da se slika i ja razumem to - rekla je Zlata pa je dodala kako planira da se provede na rođendanu:

- Ja ovde nisam došla da pijem kiselu vodu, već da popijem i da se proveselim a onda i da zapevam koju - otkrila je Zlata.

