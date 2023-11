"MUKU MUČIM!" Goca Božinovska kuburi sa zdravljem, pevačica danima ne ustaje iz kreveta, a sve zbog OVOGA!

Muke koje proteklih dana muče Gocu Božinovsku poznate su mnogima, ali pevačica na ovakve zdravstvene probleme nikako nije navikla, te se požalila da nedeljama ne može da ustane iz kreveta i nikako da se izleči.

Kako je Goca ispričala, od kada je njen unuk Zoran nedavno pošao u obdanište, svaki virus koji tamo "pokupi" prenese i njoj zbog čega je pevačica nedeljama bolesna:

- Ne mogu da prestanem da kašljem, muku mučim, ovo nije normalno. Imam neki virus, mnogo mi je loše danima. Ovaj mali (unuk Zoran) je krenuo u vrtić i kad god 'pokupi' nešto, meni prenese. Uopšte ne znam kako ću ozdraviti i kada, ne ustajem uopšte - požalila se Goca, a ona inače uživa u svojim unucima Zoranu i Vukanu s kojima obožava da provodi vreme.

Pevačica je poznata kao veoma posvećena majka, ali i baka, te je od rođenja prvog unuka Zorana veoma vezana za njega:

- Zoran je toliko sladak, on je čudovište malo. On je prelepo dete, danas smo išli do prodavnice, svi u njega gledaju. Tako je sladak i lep, baš odvlači pažnju ljudima. Ma, čudo malo - rekla je Goca jednom prilikom.

