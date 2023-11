SAZNAJEMO! Bivši kapiten Crvene Zvezde nekadašnjoj supruzi kupio stan na Dedinju, pa nastao HAOS zbog Žike Jakšića!

Saša Žika Jakšić kako pišu mediji, uskoro staje na ludi kamen sa Tijanom Mijailović, ali muku muči sa njenim bivšim mužem nekadašnjim fudbalerom Nikolom Mijailovićem.

foto: Saša Pavlić

Bivši kapiten Crvene Zvezde je nekadašnjoj supruzi kupio stan na Dedinju dok su bili u zajednici iz koje imaju naslednika.

Iako je nekretnina na njeno ime, bivšem sportisti se, po svemu sudeći ne dopada to što producent Granda dolazi kod Tijane.

foto: Printscreen/Instagram

- Nikola se požalio prijateljima da se pokajao što je Tijani kupio stan u jeku ljubavi. Nije računao da će se razvesti, a nije mu pravo što svi ispraju usta da mu se bivša žena zabavlja sa čovekom sa estrade. Ne meša se on u njen život, ali ne može da se pomiri sa tim da će opet da se uda. On prema njoj izgleda i dalje gaji emocije i sve mu smeta. Pravi se on da mu je svejedno, ali nije. Nikako mu se ne dopada to što ga prijatelji ogovaraju iza leđa. Sve on čuje i zna šta se priča u gradu i to ga sada najviše potresa - priča prijatelj od sportiste.

Nikola Mijailović foto: CILE

Žiku i njegovu izabrancu to ne potresa. Oni uživaju u svojoj ljubavi izlaze, provode se i putuju.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs.

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC