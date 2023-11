OLJA KARLEUŠA JE HITOM NAPRAVILA POMETNJU NA ESTRADI, A SADA OTKRILA PRAVU ISTINU: Saša Popović je došao i rekao mi...

Pevačica Olja Karleuša napravila je pometnju na estradi svojim hitom "Žene lavice" koji je za nju napravio Steva Simeunović.

Naime, ona je priznala da je to bio vanvremenski hit, a da ga je plava kovrdžava kosa asocirala na žene lavice.

„Za mene je taj hit vanvremenski, ja sam došla kod Steve sa gotovim albumom. Meni je album bio gotov ali mi je Saša Popović rekao ‘ovaj album ništa ne valja, moramo da imamo A1’ tako se zvala pesma koja je noseća na kaseti. Onda smo Lela i ja otišle kod Steve i on kada je mene video sa plavom kovrdžavom kosom, atraktivna, 22 godine imam i najbolja asocijacija mu je bila – žene lavice.“

Snimali ste pesme koje su bile provokativne.

„Snimala sam pesme koje su morale da budu pobedničke za ženu. Moja omiljena pesma je ‘Mamin sine’, inače mimo te balade uvek mora biti nešto poletno. Bilo je tu raznih pesama, meni je pesma ‘Brushalter’ najneomiljenija pesma, u tom momentu je bila zicer ali sada kako prolazi vreme, ona meni nije uvrštena u repertor na nastupu ali ne postoji nastup na kom je nisam otpevala jer se uvek traži. Tako da ona je štos pesma, to je bila ideja Marine Tucaković.“

Da ste napravili manju pauzu posle porođaja, da li biste sada bili više zastupljenija u medijima?

„Sad ću ti reći, meni nije trudnoća nije napravila taj brejk. Ja sam izdala album posle trudnoće, tu je bila pesma ‘Minut’, pa ‘Zicer’, ja kada sam videla košarkaše kao to pevaju, meni je srce bilo kao balon rekla sam da ću je zauvek pevati ako treba, baš sam bila preponosna. Moju pauzu sam napravila oko 2013 godine, e tu je meni krenula pauzu, sve manje i manje sam odlazila u emisije, ali čim te nema u medijima, a sada mogu da ti kažem da ti bez ikakvog marketinga ti Olju Karleušu viđaš, ja radim normalno, u vreme kada cene divljaju, ja držim jednu normalu jer mi to nije prioritet i kada ti funkcionišeš samo sa svojim radom to je vrlo lepo.“

Koliko vas je majčinstvo promenilo?

„To svaku ženu oplemeni, čim su mi ga spustili na grudi mnogo je ličio na mog supruga, pa je držao šake skupljena, a Predrag se bavio boksom, pa nos isti kao on i razmišljam – ništa moje nema. Često kada pričamo ja kažem suprugu da je fizički isti on, a mentalno je isti ja, ali sada mužu ne odgovara ni to, on bi kao svaki otac voleo da bude sve kao on.“

Da li vam je žao što nemate još jedno dete?

„Naravno, ali meni se to nije desilo. Sigurno postoje razlozi zašto do toga nije došlo, ali ako je to Božija odluka… Meni često kažu da žene sa 40 godina rađaju, ali pazi meni dete ima 15 godina, on za pet godina možda dobije dete. Drugo je ako partneri nemaju decu, onda ne postoje kasne godine, neka dobije sa 60 ako može, ali u ovoj situaciji ako je Bog rekao ne, onda sigurno postoji zašto.“

