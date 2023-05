"TROMB MI SE OTKAČIO, NISAM MOGLA DA DIŠEM..." Karleuša s knedlom u grlu otvorila dušu o BORBI ZA ŽIVOT: Mnogi ne ostanu ŽIVI

Pevačica Olja Karleuša pre nekoliko meseci susrela se sa zdravstvenim problemom, a sada je progovorila o agoniji kroz koju je prošla.

- Dobila sam bol u listu leve noge i nisam znala da sam imala tromb u nozi koji se otkačio i dobila sam emoboliju pluća. Ono na šta sam ja ukazivala ljudima je to da sam ja imala samo bol u listu, kao početak nekog grča, a posle četiri ili pet dana dobila sam spazam, nemogućnost disanja, stezanje u grudima i kratak dah. To je bila kulminacija da odem u bolnicu gde su me i zadržali. Velika je stvar kada imamo tu mogućnost da nam bol pošalje znak. Ipak imamo puno slučajeva gde ljudi od takvih stvari ne ostaju živi samo zato što nisu imali nikakav znak - počela je da objašnjava, a potom sa knedlom u grlu nastavila:

- Ne postoji čovek koje je imun u situaciji koja može da se završi kobno po tebe, pogotovo kada imaš dete. Inače sam neizlečivi optimista, a kao mala sam zacrtala sebi da ću živeti oko 92. godine i to srećna, zadovoljna i pokretna. Dok sam ležala u bolnici više sam ja tešila moju porodicu i familiju nego oni mene. Imala sam razmišljanja koja nisu preterano vedra, ali nisam plakala.

Iako uvek čvrsto veruje u srećan kraj, Olja nije krila da bez podrške porodice i najmilijih ne bi sve bilo tako sjajno.

- Suprug i sin su mi bili najveća podrška, naravno i roditelji. Oni u sve vreme bdili nada mnom, da moje bolovanje bude propaćeno na najbolji mogući način. Čovek je blagosloven kada ima uz sebe porodicu u takvim situacijama - rekla je ponosno pevačica.

