KARLEUŠA JEDVA PREŽIVELA! Olji je TROMB napravio pakao, morala da donese RIGOROZNE MERE, a evo kakav je BIZNIS POKRENULA

Folk pevačica Olja Karleuša hladne decembarske dane provodi na Kopaoniku, gde je sa svojim suprugom prošle godine pokrenula privatni biznis i otvorila apartmane. Iako se na Kopaoniku uveliko skija, pevačica je sada sprečena da to čini, ali je našla zanimaciju.

- Zbog situacije u kojoj sam bila jedno vreme zbog zdravlja, ove godine sam odlučila da ne skijam. Skijam od svoje pete godine, tako da će mi to malo teško pasti, ali zato je pešačenje nešto što ja obožavam. Pravim ogromne, ogromne ture. Preko dana sa apartmanima, recepcijom, poslovima, mejlovima, a moje pešačenje počinje od 12h, 13h - objašnjava Olja, kojoj smeta što se i dalje naširoko priča o njenom zdravstvenom problemom sa trombom.

- Na pitanje o zdravlju sam stavila tačku, svako ko je iole pratio ili pogledao na Guglu, mogao je da vidi o čemu se radi. Kada sam pričala o tome, pričala sam samo iz razloga jer postoji mogućnost da se to većini desi, a da ne umeju da prepoznaju. To je bio jedini razlog, a potom jedina tema - zovu me novinari ili kolege, svelo se na priču samo o tome. Rekla sam šta treba, ljudima otvorila oči, da znaju kako, šta i kada može da se desi.

Bliži se Nova godina, a Olja kaže da će se ona i njen suprug potruditi da njihovom sinu ispune novogodišnju želju.

- Inače je skroman... Skroman dotle:"Ako može ovaj ajfon 14" (smeh). Skroman je, ali kao i svako dete, voli da dobije nešto što nije jeftino - rekla je ona u "Premijeri".

