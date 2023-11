"KAD SMO POČELI DA ŽIVIMO ZAJEDNO, REKLA SAM MU – IZLASKE DA ZABORAVIŠ!" Olja Karleuša otkrila sve o estradi, karijeri, braku...

Olgica Karleuša, poznatija kao Olja, na estradi se pojavila 2003. godine, kada je izdala svoj prvi ablum „Žene lavice“ za „Grand“ produkciju. Olja je dugi niz godina snimala albume, nizala hitove i harala estradnom scenom, a onda je u jednom trenutku odlučila da se manje pojavljuje, posveti privatnom biznisu i odgajanju svog sina.

Ona je ispričala sve o dolasku na estradu, zaradi i periodu najveće popularnosti, a onda i sudbinskom susretu sa svojim suprugom Predragom Petrovićem koji joj je promenio život.

Olja je ekskluzivno u našoj emisiji ispričala da je položila pravosudni ispit i to prošle godine nakon oporavka od teškog zdravstvenog stanja.

foto: Printscreen/Instagram

Završili ste srednju pravu birotehničku školu u Beogradu, pa ste upisali Pravni fakultet, šta vas je navelo na to i da li i danas postoji ljubav prema toj vrsti zanimanja?

„Ja mogu ekskluzivno da kažem da pored toga što sam završila pravnu-birotehničku i upisala Pravni i završila, ja sam prošle godine završila i pravosudni ispit. Nakon zdravstenog problema koji sam imala i koji je bio težak rešila sam da to položim. Znaš kako kažu ‘ako te život gađa limunom, ti napravi limunadu’. Ja sam odlučila da napravim limunadu i nakon oporavka sam rešila da izađem na taj ispit za koji smatram da je najteži. Ponosna sam na to, pravo jeste moja ljubav, život je neverovatan, a s obzirom da se i suprug i ja bavimo raznim poslovima, danas-sutra će nam dobro doći jedan advokat u kući“, kaže Olja.

Prošle godinu su vam lekari dijagnostikovali tromb i emboliju pluća?

„To je bilo za dlaku, ali je prošlo. To je tema koja je ispričala, ja sam želela da pošaljem poruku da ljudi slušaju svoj organizam jer je to takva mašinerija da odmah pokaže, ne treba razmišljati da li mi je nešto? Upornost i iznad svega vera čoveka dovede do toga da uz Božju pomoć može da se izvuče iz stanja u kom misli da nema izlaza.“

Šta ste vi osećali u trenutku kada ste shvatili da nešto nije u redu?

„Fizičku bol nisam osećala, samo sam imala gušenja, nisam mogla da dišem, ali kada se to negde normalizuje, ali tek kada izađeš iz tunela, tek onda vidiš koliko je tunel bio mračan. Svaki osećaj, fizički i mentalni, uz ogromnu podršku i veru čovek može čuda da napravi.“

Kako ste saznali da imate tromb?

„Ja sam imala bol u nozi, snimala sam nogu i onda se pokazalo da imam tromb u plućima, odmah su me ostavili u bolnici. Čak 18 dana sam bila bolnici bez kretanja i onda sam nastavila dalje. Nije bilo operacije, to je jedna tempirana bomba gde ljudi samo čekaju da vidi da li će biti li ili la.“

Pre početka karijere ste radili u jednom butiku, kako je to izgledalo?

„Butik su držali momci koji i danas imaju tu prodavnicu cipela, to je bilo u Siti Pasažu. Tih godina su najlepše žene radile po buticima, a ja sam počela da radim jer sam studirala i moj otac nije podržavao nešto što je trebao i rekao mi je da mi neće davati novac, a ja sam mu rekla da nije problem, zaposliću se. To je jedan lep period mog života. Kada sam počela da pevam mnogo je novinara dolazilo kroz priču ‘radli ste u butiku’, ja razmišljam da li sam nešto skrivila? Očekujem da me pitaju nešto za brend, ovo je očito iskrvljen svet, najbolje je o nečemu pričati loše iako je to divno.“

Kada upoznajete pevačicu Lelu koja vas je dovela na estradu?

„Lelu sam upoznala nakon toga, ona je žena koja je meni pomogla puno u startu i koja je uz mene bila, poznanstva su bez nje bila nemoguća. Upoznala me je sa Stevom Simeunovićem koji je meni uradio pesmu ‘Žene lavice’, sa Raletom i tako dalje, to su sve imena koji su držali ‘Grand’ i pravili velike hitove. Lela je meni bila veliki oslonac u životu.“

Steva Simeunović je napravio hit ‘Žene lavice’ koji je osvojio ceo Balkan.

„Za mene je taj hit vanvremenski, ja sam došla kod Steve sa gotovim albumom. Meni je album bio gotov ali mi je Saša Popović rekao ‘ovaj album ništa ne valja, moramo da imamo A1’ tako se zvala pesma koja je noseća na kaseti. Onda smo Lela i ja otišle kod Steve i on kada je mene video sa plavom kovrdžavom kosom, atraktivna, 22 godine imam i najbolja asocijacija mu je bila – žene lavice.“

U to vreme ste bili definitivno najaktraktivnija pevačica na estradi.

„Neću da budem lažno skromna, mislim da jesam, u današnje vreme kada gledam razne pevačice koje su na sebi uradile milijardu stvari, gledavši sebe tada i njih sada mislim da smo nemerljive, e sad to što sam ja dozvolila sebi luksuz da se ugojim 15-20 kilograma, to sam ja luda, a sve ostalo mislim da sam izgledala dobro.“

foto: Damir Dervišagić

Snimali ste pesme koje su bile provokativne.

„Snimala sam pesme koje su morale da budu pobedničke za ženu. Moja omiljena pesma je ‘Mamin sine’, inače mimo te balade uvek mora biti nešto poletno. Bilo je tu raznih pesama, meni je pesma ‘Brushalter’ najneomiljenija pesma, u tom momentu je bila zicer ali sada kako prolazi vreme, ona meni nije uvrštena u repertor na nastupu ali ne postoji nastup na kom je nisam otpevala jer se uvek traži. Tako da ona je štos pesma, to je bila ideja Marine Tucaković.“

Kako je živeti u tom trenutku, popularnost sa dvedeset i dve godine, bilo je dovoljno pojaviti se na dve televizije i već si zapažen.

„Izdala sam album 19. maja, pojavila sam se u emisiji Grand šŠou, to je bio petak i vodio je pokojni Minimaks, pa u utorak Grand parada, pa još jedan Grand Šou, pa opet u Grand Paradi, što znači dve nedelje, a ja sam već u junu imala 26 radnih dana. Pritom to nije u jednom lokalu, nego se putuje iz zemlje u zemlju. Drugačije vreme je bilo, jer kada se pojaviš u popularnoj emisiji ili izađeš u tiražnom časopisu to je već vuklo svoju pažnu, a to danas ne postoji. Ja ne znam u koliko emisija sam bila u poslednjih deset godina, i gde god da prođem kažu mi ‘nešto te nema’. Živimo u vremenu u kom će postojati neke emisije koje će se gledati, ali to je mali broj, a da će se sve ostalo svoditi na umeće novinara i voditelji, koliko ćete moći da izvučete to što je dovoljno interesantno da mediji o tome pišu i prenose.“

foto: Printskrin/Jutjub

Da li ste na početku karijere verovali da ćete uspeti?

„Ja sam toliko verovala u svoj uspeh da je meni bila veća mogućnosti da će se roditi dinosaurus nego da je ne uspem. Ja sam osoba koja je istrajna i u tom momentu sam znala da ću uspeti. Moja vera je bila ogromna i kad je to krenulo, to je za devojku sa 22 godine bio veliki šok. Ti izlaziš iz fakulteta, butika, i od jedan put na ulici staju slikaju se, zovu te novinari. Sećam se mog prvog nastupa u Švajcarskoj, kod Sime Grodonija, to je bila najpoznatija diskoteka u ono vreme. Ja ne znam gde da krenem, u bunilu si i ludilo, dok je sve to trajalo, ključnu ulogu je odigrala moja porodica. Tata me je pitao zašto na snimanje ne idem tramvajem, a ja kažem ‘takvim tramvajem čoveče, pa ljudi me znaju’ a on kaže da zna komšiju Marka pa nije promenio mišljenje o njemu. Ostala sam prizemna i normalna, i sa takvim ljudima se u životu družim, postoje osobe na estradi koje su trenutno aktuelne, a koje ne mogu da vidim očima, jer su nadobudni, samo su veliki ljudi normalni, a upoznala sam ih mnogo, samo se mentalno sitna buranije trudi da bude nadobudna prema drugom čoveku.“

1 / 9 Foto: Damir Dervisagic

Na početku karijere ste bili deo jednog rijaliti programa, Veliki brat, kakvo iskustvo nosite iz tog perioda?

„To je bilo super, u današnje vreme ko bude osmislio nešto što je fino i kulturno jako će teško proći u početku posle svih skidanja i gluposti, jer kako da ti kažem uvek je atraktivnija komšinica koja se švaleriše, a ne ova što ima četvoro dece i kuva. Tako da, prosto ovo vuče da pogledaš, ali ona vrsta rijaliti programa u kom sam ja bila može da ide u čitanke kada pogledaš ono što danas funkcioniše. Ovo danas je jeftina vrsta programa, to ne znači da nije uloženo novca, uloženo je puno novca ali nakon toga ulaganja u tom startu se sve završava, nikakva radnja, nikakve intrige. Ja sam ponosna na svoje učešće, imala sam 27 godina i samo sam razmišljala, nakon ovoga sam ili pukovnik ili pokojnik. Kroz moj život i karijeru sam navikla da ljudi ruše predrasude koje su imali pre toga. Saša Popović me je predložio za taj rijaliti, ja sam izdala tek treći album, ta medijska kuća koja je radila rijaliti program je pozvala njega da pita koga bi predložio, on je između ostalog naveo mene, rekao je da umem da budem vrlo britka na jeziku. To je bilo toliko šarenoliko i zanimljivo, time se neko bavio, sve je bilo dobro, imala sam i dobru ekipu.“

foto: A.Levajković

Koliko dugo ste u braku?

„U februaru ako Bog da će biti 20 godina, kada pričamo ja kažem da se ne sećam života pre njega. Ja sam imala 23 godine, on je imao 26, vrlo mladi i vrlo uspešni. Mi smo pet godina živeli zajedno i nismo hteli odmah da imamo decu kako bi proputovali, proživeli i onda je stiglo naše čedo.“

Čime vas je Predrag osvojio?

„On je inače jedan životni borak, on je toliko grizao za mene, ja volim kada je muškarac muškarac, ne volim da me pita gde ćemo večeras, nego da on to osmisli, moje je da se lepo obučem i da krenem. On je bio spreman, vrlo zagrejan, borio se za mene, držao me kao malo vode na dlanu.“

Da li je imao neke predrasude kada ste se tek upoznali?

„Nije, kada smo se upoznali ja sam otišla za Austriju, bila sam tamo 13 dana, imala sam boravište. Bila sam sedam dana u Parizu, mi smo se za mesec i po dana videli tri puta i počeli da živimo zajedno, a čim smo počeli da živimo zajedno ja sam rekla – što se tiče izlaženja to možeš da zaboraviš, jer ako budemo izlazili bićemo u iskušenju i ti i ja. Pevanje mu nikada nije smetalo, ja kada idem da pevam, ja idem da pevam, neću sigurno da pravim gluposti na svom poslu.“

foto: Printskrin/Instagram

Neki mediji su pisali da ste se upoznali na pešačkom prelazu.

„Mediji su u pravu, pisali su ono što sam im rekla. Imala sam 23 godine, moja drugarica i ja samo se našle na Slaviji u nekom kafiću, i ona meni priča o njenoj tadašnjoj vezi. Mi izlazimo iz lokala, krećemo ka parkingu, Milena meni priča kako joj se smučilo ne može više i ja joj kažem ‘prestani da kukaš, ni ja nisam zadovoljna u svojoj vezi’, pošto sam ja tada bila u jednoj dugoj vezi, ali kažem ‘daće Bog’ i pogledam u nebu i kažem ‘poslaće mi nekog mojih godina’ i u tom momentu staje Predrag i sve ostalo je naš život.“

Jeste onda raskinuli sa tim momkom?

„Da, posle tri dana, raskinula sam odmah posle prvog viđanja sa Predragom. Kada sam otišla u Austriju na tih 13 dana on je meni rekao ‘molim te kada se vratiš da počnemo da živimo zajedno’ i to je tako krenulo. Svakome želim da pronađe srodnu dušu, mi smo pojeli tonu meda i tonu soli, prošli smo mnoge teške situacije zajedno. Ja pored deteta i supruga bolje prijatelje nemam. Ja mu kažem da on možda poznaje jake ljude, ali ako bi neko njenu nešto nažao učinio, ja mu kažem da je vojska mala koju bi ja silu upotrebila protiv tog nekog. On je zaista moja lepa polovina. Mi smo gradili i radili zajedno, on je taj zupčanik koji stvara, on je lokomotiva, a u kući ne možeš da imaš dve lokomotive, jer šta ćemo onda sa dedetom, ja sam se okrenula detetu i zato sada imamo vaspitano dete. Suprug je vukao sve što je vezano za kuću, a da li su kočije ili konj nebitna je stvar, naš cilj je isti. Živimo u vremenu u kom su ljudi zaboravili da stvaraju zajedno, ulazimo u vezu sa tim ‘šta imaš’. Nas dvoje smo stvarali život zajedno, trudili se da se kalupimo i živimo kako mislimo da znamo.“

Danas ste vlasnici jednog hotela na Kopaoniku.

„Mi smo strastveni skijaši, doduše ja najmanje, sin vozi borda, suprug skija, ulaze u rizičnije situacija, tako da je Kopaonik mesto gde provodimo celu zimu.“

foto: Printscreen/Pink

Da ste napravili manju pauzu posle porođaja, da li biste sada bili više zastupljenija u medijima?

„Sad ću ti reći, meni nije trudnoća nije napravila taj brejk. Ja sam izdala album posle trudnoće, tu je bila pesma ‘Minut’, pa ‘Zicer’, ja kada sam videla košarkaše kao to pevaju, meni je srce bilo kao balon rekla sam da ću je zauvek pevati ako treba, baš sam bila preponosna. Moju pauzu sam napravila oko 2013 godine, e tu je meni krenula pauzu, sve manje i manje sam odlazila u emisije, ali čim te nema u medijima, a sada mogu da ti kažem da ti bez ikakvog marketinga ti Olju Karleušu viđaš, ja radim normalno, u vreme kada cene divljaju, ja držim jednu normalu jer mi to nije prioritet i kada ti funkcionišeš samo sa svojim radom to je vrlo lepo.“

Koliko vas je majčinstvo promenilo?

„To svaku ženu oplemeni, čim su mi ga spustili na grudi mnogo je ličio na mog supruga, pa je držao šake skupljena, a Predrag se bavio boksom, pa nos isti kao on i razmišljam – ništa moje nema. Često kada pričamo ja kažem suprugu da je fizički isti on, a mentalno je isti ja, ali sada mužu ne odgovara ni to, on bi kao svaki otac voleo da bude sve kao on.“

foto: Printscreen

Da li je talentovan za muziku?

„Mislim da u današnje vreme ne znaju šta će sa 25 godina, a ne sa 15 godina. Često kaže da bi voleo da završi Prava, da se bavi nekretninama kao tata i da isto gradi zgrade kao on, a onda kaže ‘mislim da je za mene neki ozbiljniji posao, a ne pevanje’.“

Da li vam je žao što nemate još jedno dete?

„Naravno, ali meni se to nije desilo. Sigurno postoje razlozi zašto do toga nije došlo, ali ako je to Božija odluka… Meni često kažu da žene sa 40 godina rađaju, ali pazi meni dete ima 15 godina, on za pet godina možda dobije dete. Drugo je ako partneri nemaju decu, onda ne postoje kasne godine, neka dobije sa 60 ako može, ali u ovoj situaciji ako je Bog rekao ne, onda sigurno postoji zašto.“

kurir.rs/nova.rs

Bonus video:

01:34 ŠIROKO! KAČI MIKROFON O KLIN I GRADI APARTMANE NA KOPU? Olja Karleuša započela čak DVA NOVA biznisa (KURIR TELEVIZIJA)