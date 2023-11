PRIJOVIĆKA ZAPOČELA DRUGI KONCERT U NIŠU! Nikad izazovnije izdanje pevačice bacilo publiku u trans: Dekolte do pupka (FOTO)

Aleksandra Prijović upravo je započela svoj drugi od tri koncerta u okviru turneje “Od istoka do zapada” u dupke punoj hali “Čair” u Nišu.

Po običaju, i ovaj koncert Aleksandra je započela pesmom “Za nas kasno je”. Pevačica je publiku opet oduševila svojim stajlingom, pa se tako na drugom koncertu u Nišu pojavila u dugoj crnoj šljokičavoj haljini na bretele i crnom suknjom od satena, koju je posle skinula. Ova haljina je u prvi plan istakla njen duboki dekolte. Haljina ima i providne delove, koji su bili prekriveni samo prozirnom čipkom.

Nakon što je pozdravila publiku sa juga, Prija je istakla da nikad do sad nije doživela takvu energiju kao što je to bilo sinoć na prvom koncertu i da su svi iz tima to primetili, a uz smeh je dodala i da ona može publici da peva prateće vokale.

Odmah nakon toga, žurka je nastavljena uz kombinaciju starih i novih hitova.

