BRENA PROGOVORILA O PRIJI I FILIPU I ŠTA SE DEŠAVA U KUĆI: Ne palim TV jer neću da gledam debile, a Aleksandra što je doživela...

Lepa Brena govorila je ponovo o Aleksandri Prijović i uspehu koji je postigla, odradivši prvo tri Arene u Beogradu, potom isto toliko u Sarajevu, upravo su u toku koncerti u Nišu, a tek je čeka najveći broj koncerata u zagrebačkoj Areni.

Brena je istakla da se Aleksandri danas dešava ono što se njoj desilo 1982. godine i jasno je objasnila zašto je i Aleksandra "Popino prase", baš kao što je bila i Brena.

- Ona je fenomen svog vremena, ono što ja gledam okolo je to koliko ljudi nisu očekivali to. Objasnila sam joj, isto kao što je meni objašnjeno 1982. godine, da je ona sada biljka koja se zove Popino prase. Pokojni Miljan Miljanić je meni to objasnio i ja sam shvatila šta se meni desilo. Popino prase je jedna biljka koja izgleda kao pšenica i kada je stavite između dlanova, jedni vas kude, jedni vas hvale, a to Popino prase samo izlazi na površinu i ide ka vrhu. Ona je ispisala novu stranicu istorije. Treba da bude srećna. Ona i Filip, zato što bez producenta i dobrog menadžera ne može da pevač da bude toliko uspešan - rekla je Brena.

- Ja sam joj poželela da uživaju u tom jednom trijumfu i trenutku, jer je budućnost u šoubiznisu nepredvidiva. To je velika jedna porodična sreća. Postoji samo pet ljudi u ovoj zemlji koji mogu da shvate šta je to, jer više od pet ljudi nije doživelo jedan takav regionalni uspeh. Kada sam je zagrlila na tom koncertu, toliko sam plakala zajedno sa njom, jer znam koliko je sve to teško. Kada si dole i kada si prosek ne smetaš nikome, a čim izbiješ na vrh, kiseonika je sve manje, vetrovi su jaki. Tu smo svi mi oko nje, ja sam joj dala taj zagrljaj da zna da smo mi svi tu uz nju i da je jako dobro razumem, ali sam kao žena morala da zaplačem, zato što je ona za mene jedna nežna devojčica, a ja znam kroz kakav sam pakao ja prolazila uspona i padova, tako da je taj zagrljaj bio zagrljaj podrške, suze su bile emocija i ostaće jedan istorijski snimak. Želim joj da uživa prosto u svemu. To je suština - kazala je balkanska zvezda.

- Doživeti to što je ona doživela sa jednom takvom podrškom, gde su se njih dvoje potrudili da naprave celu tu priču i bajku, ona pokazuje san svakoj devojci koja peva i koja se nada da jednoga dana može, uz nečiju pomoć i podršku da dođe gore na vrh i da kaže, jeste pobedila sam. Ona je radila toliko marljivo, znam i za njene početke, tako da sam ja involvirana profesionalno i emotivno. Srećna sam zbog njih - iskreno je rekla Brena za "Prvi red" na K1.

Kako provodi vreme kad se ugase kamere

- Prvo skinem kompletnu šminku, obučem najudobniju trenerku i onda sa Bobom popijem neko dobro piće u miru i tišini. Sublimiramo današnji dan, ali u principu se odmaram. Ja ne večeram poslednjih deset godina, ne opterećejem se sa hranom, razmišljam o nekom novom danu. Još uvek volim olovku i papir i upisujem sve svoje obaveze. Takođe, volim da pogledam neki dobar film. Po mojim shvatanjima, ja živim jako jednostavno. Kada bi neko sa strane bio sa nama, mislim da bi mu bilo jako dosadno - priznala je Brena u razgovoru.

Ona se dotakla i velike krize autorstva na domaćoj muzičkoj sceni.

- To je još jedan od razloga što volim da radim pet poslova. Mogu da se bavim šta god mi padne na pamet. Volim osećaj što znam da ne moram da pevam. Volim što imam snažnog partnera koji nosi teret na svojim leđima. Ja sam tu velika podrška, jer sam veliki radoholik. Kriza autorstva je ozbiljna priča. Odlaskom Marine Tucaković, svi mi koji smo radili sa njom doživeli smo strašan gubitak. Izgubili smo najboljeg tekstopica u zemlji, to mogu da potpišem. Onog koga mogu sada da pohvalim je Filip, jer je zahvaljujući njemu i njegovom angažovanju oko Aleksandrinih albuma i strateškom planiranju, dobili smo trenutno najboljeg producenta u zemlji. Takođe, zahvaljujući njoj, njenom trudu i radu, ali i njihovoj kompatibilnosti, napravili su fenomenalan rezultat. Filip postaje čovek koji je napravio fantastične pesme. On je napravio pesmu "Boliš i ne prolaziš" i ja znam koliko moja publika voli da sluša tu numeru. Mi tek treba da sednemo da se dogovorimo, ali iskreno se nadam da ću sledeće godine izdati novu pesmu, jer mislim da bi nakon 22 albuma za moju publiku bilo veliko opterećenje da izdam ceo album. Kada imate 50 ili 60 hitove koji se pevaju. Teško je i Rolingstonsima da naprave veće hitove od onih što ih imaju - rekla je Brena.

- Ja sam čovek koji poštuje sve to, ali sam neko ko misli da svako treba prema svojim godinama da sluša muziku. Mladi ljudi slušaju svu vrstu muzike, ali mi smo u to vreme, koji smo rasli u neko drugačije vreme na televiziji mogli samo da gledamo ono što je najbolje na svetu, poput Red Cepelina, Bitilsa, Rolingstonsa. Sve je to pripadalo mojoj mladosti, ali sam volela i Kemala Montena, volela sam i Olivera Dragojevića, Josipu Lisac, Safeta Isovića, Nadu Mamulu, Beogradsko proleće, Ilidžu, Splitski festival, Evrovizije, dobre filmovi. Mi smo na televiziji mogli isključivo da gledamo pametne, uspešne, a ne debile kao danas. Ne želim da upalim televizor, jer ne želim da gledam. Imamo dve hiljade programa sa dve hiljade glupih stvari. Ne želim da ovaj moj mozak, koji je toliko pametan i uradio je mnogo dobrih stvari, zaglupljujem pogrešnim informacijama u svom životu. Zato volim da se bavim svojom kompanijom, decom, da im pomognem koliko mogu, muzikom, pesmama. Naravno volim da se bavim ozbiljnim mojim koncertima. Jednostavno volim da se bavim samo dobrim stvarima - poručila je pevačica.

