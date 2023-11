PEĐA I ANA PONOVO ZAJEDNO! Priredio joj iznenađenje koje bi svaka žena poželela a ona u haljini pripijenoj uz telo blista (FOTO)

Predrag Peđa Jovanović uvek je otvoreno govorio o svojom borbama sa alkoholom, koji su doveli do toga da se njegova porodica raspadne.

Njegova supruga Ana Jovanović trpela je mnogo, a u jednom trenutku rešili su da stave tačku na emotivni odnos, a po svemu sudeći, njih dvoje su se pomirili i rešili sve nesuglasice koje su imali.

foto: Petar Aleksić

Ana je juče proslavila rođendan, a Peđa je prvo na svom Instagram profilu supruzi čestitao divan dan.

On je objavio zajedničku fotografiju uz koju je napisao:

- Ljubavi, srećan ti rođendan - napisao je on, a fotografiju je podelila i Ana na Instagramu.

foto: Printscreen

Nakon toga, Ana je na profilu objavila fotografiju iz luks stana, a u sobi je bila "opkoljena" ružama nežno roze boje, a ona je pozirala u sredini u beloj haljini pripijenoj uz telo sa ogromnim šlicem.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon ovoga komentari su se samo nizali, a mnogi su bili presrećni što su se ona i Peđa pomirili.

"Bože kako divno kad muškarac skonta kako je vredna jedna žena. Vidi se da si voljena. A i zaslužuješ", "Navijamo za tebe i Peđu", samo su neki od komentara.

- Omanuo sam u braku katastrofalno! Krenuo sam nekom stranputicom, a moj život u to vreme niko nije mogao da isprati! To je bilo jako naporno. Non-stop kafana, alkohol... Umesto da odem kući posle svirke, ja ostajem sa drugarima... Izmišljao sam različite gluposti! Izvinio sam se za sve i izvinjavam se i dan danas, rekao je Peđa i dodao:

- Ja svoju zakonitu suprugu nikada nisam preoboleo, niti ću! Smatram da tu postoji šansa da se stvari vrate u normalu. Sada smo u fazi pomiranja i nadam se da će to biti kako treba. Ne pitam se samo ja... ali trudim se! Nekome je potrebno više da shvati gde greši, nekome manje... Meni je očigledno trebalo malo više, ali nikad nije kasno! Nisam uviđao svoje greške, ali je sada ta osvešćenost dovela do napredka i u mojoj karijeri! Mnogo sam grešio u životu, ali i na tome radim, zaključio je on u emisiji "Magazin in".

Kurir.rs/ Blic

