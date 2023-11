"U BRAKU SAM OMANUO KATASTROFALNO" Peđa Jovanović ogolio dušu i sa knedlom u grlu progovorio o bivšoj supruzi: Nisam je preboleo

Peđa Jovanović priznaje da još nije preboleo suprugu Anu Jovanović sa kojom ima troje dece. Iako više nisu zajedno, ali se zvanično nisu ni razveli.

foto: Kurir televizija

- Omanuo sam u braku katastrofalno! Krenuo sam nekom stranputicom, a moj život u to vreme niko nije mogao da isprati! To je bilo jako naporno. Non-stop kafana, alkohol... Umesto da odem kući posle svirke, ja ostajem sa drugarima... Izmišljao sam različite gluposti! Izvinio sam se za sve i izvinjavam se i dan danas, rekao je Peđa i dodao:

- Ja svoju zakonitu suprugu nikada nisam preoboleo, niti ću! Smatram da tu postoji šansa da se stvari vrate u normalu. Sada smo u fazi pomiranja i nadam se da će to biti kako treba. Ne pitam se samo ja... ali trudim se! Nekome je potrebno više da shvati gde greši, nekome manje... Meni je očigledno trebalo malo više, ali nikad nije kasno! Nisam uviđao svoje greške, ali je sada ta osvešćenost dovela do napredka i u mojoj karijeri! Mnogo sam grešio u životu, ali i na tome radim, zaključio je on u emisiji "Magazin in".

foto: Petar Aleksić

Inače, Peđa je ranije pričao o problemima sa alkoholom.

- Problem sa alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i priičam javno o tome. Imao sa problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim sa njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspeo sam – kaže on.

Peđa Jovanović priznaje da mu je dugo trebalo da prestane da pije, ali da je na kraju prelomio.

- Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio – istakao je Peđa i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Ja sam mislio samo da se opustim, pa ti neko kaže uzmi jednu, dve rakije to ti je dobro za glas, ali nije. U narodu je to mišljenje usađeno, od malih nogu ti vidiš da otac nazdravlja sa prijateljima. Ili ono kada neki doktor kaže jedna čaša vina je zdrava, ja mislim da nije. Ja sam jedno vreme uživao u alkoholu, a sada mi je lepše bez njega. Jednostavno sam shvatio da mi je Bog dao šansu i da mogu da uspem i sa pesmama i karijerom - zaključio je on za Grandonline tada.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:45 PEVAČU PUKAO GLAS 5 MINUTA PRED KONCERT, PA SE ZAKLJUČAO U WC! Peđa Jovanović otkrio kako se izborio sa tremom: Ključ je u OVOME