"MESEČNO NAM TREBA MINIMUM 10.000 €, SAMO ZA RAČUNE 3.000 €" Đanijeva Slađa razbesnela javnost: Četiri stana - infostan, struja...

Pevač Miroslav Ilić otkrio je jednom prilikom da mesečno troši oko 3.000 evra, što je izazvalo brojne polemike u javnosti, a nakon njegove izjave, poznati su se oglašavali.

Naime, među njima bila je i Slađa Trajković, supruga pevača Đanija Trajkovića, koja je otkrila koliko para troši na mesečnom nivou, dok neki ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem. Na konstataciju da je Miroslavu Iliću dosta 3.000 evra, Slađa je rekla sledeće:

- Ma kakvi 3.000 evra, jedino ako se greje na Smederevac na drva. Meni toliko samo za račune treba. Na račune najviše trošimo, jer sad nigde ne idemo, 10.000 evra minimum. Četiri stana, pa za sve računi, infostan, struja... Onda plate, firma, doprinosi... Troškovi su nam ogromni - izjavila je tada Slađa.

S obzirom na to da je njena izjava razbesnela javnost Slađa je potom bliže objasnila šta je htela da kaže:

- Jeste, ali ljudi nisu razumeli na šta sam mislila kada sam to rekla. Đani je dobro zarađivao, pa smo podigli kredite, plaćamo deci školovanje, stigla nam je i beba. Računi, doprinosi, porezi... Mi ne jedemo kavijar i ne razbacujemo se, i ja bih volela da nam je dovoljno 300 evra mesečno. Niko ne radi u porodici trenutno! Pomažemo sinovima i izdržavamo ćerku, koja ima 15 godina - rekla je ona pre oko tri godine za "Informer".

Svoj stav iznela je i tada i pevačica Zorica Marković.

- Znam da su oni bogati i da imaju tolike nekretnine i da treba sve to održavati, plaćati, ali to je preterano velika cifra. Ne pamtim ko je rekao da mu treba 2.000 ili 3.000 evra. Pa šta radite sa tim parama? Jedu zlatne čestice svaki dan? Ne razumem. Ko ima ko može da priušti sebi taj luksuz, u redu, ali ne treba mahati tim ciframa, ljudi nemaju hleba da jedu. Mene je to uvek nerviralo. Mahali su neverovatnim ciframa za Nove godine, za nastupe. Ja im želim da imaju što više i da troše još više, svako ima pravo da zaradi i troši kako hoće. Po mom mišljenju, pametnije je ćutati, nego ovom narodu koji je u ovoj situaciji, a čeka nas još veća kriza, takve stvari govoriti - rekla je Zorica.

