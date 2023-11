VEŽITE KEROVE ZA DRVO! Maja Marinković javno podržala ljubav Stanije i Asmina, pa najavila obračun sa Aneli: IGRA NA KARTU ŽRTVE!

Ana Radulović je upravo saopštila da je Maja Marinković nova učesnica "Elite".

Njeno ime se najčešće dozivalo da sada, a Maja je više nego spremna da pomrsi konce svima u Beloj kući!

Ona je pre ulaska u Belu kuću, prvo popričala sa voditeljkom, Anom Radulović kao i Darkom Tanasijevićem.

foto: Printscreen

Tatalno sam spremna i od večeras više ništa neće biti isto. Toliko su me dozivali i videćemo da li će biti toliko hrabri da mi sve kažu u lice. Nedostaje mi Bela kuća i to je moj drugi dom -rekla je Maja.

Ko se plašio tvog ulaska? -pitala je Ana.

Ja ne znam zašto se mene ljudi plaše jer nema potrebe. nikoga prvo nisam dirala ali će moratui da snose verbalne konsekvence zbog reči koje su izrekli. neki ljudi možda nisu jaki kao ličnosti da se sami izbore za medijsku sliku u javnosti ali moraju biti da se suoče sa izrečenim rečima. Aneli me je prozivala kada sam bila u vezi sa Tikijem, ljudi su mi to poslali, videćemo da li će to ponoviti kada me vidi -rekla je Maja.

Šta je ona to izgovorila za tebe? -pitala je Ana.

Ja sam izgovorila da mene moj Taki nije poslao da me neko vređa, na šta je ona napisala da me je poslao da se je**m. Moram da pozdravim Staniju, ja navijam za ljubav a Aneli igra na kartu žrtve -rekla je Maja.

foto: Printscreen

Da li ste vas dve slične? -pitao je novinar.

Ne, jer ja nikada nisam bila sponzoruša već frajer u svojim vezama. Uvek sam radije prihvatala da budem dželat nego žrtva. Ona je došla zakopčana do grla a iza kamere rade sve i svašta. Lepo sam rekla vežite kerove za drvo. Ne znam da neko ko je majka i ko nastupa sa tim stavom, izgovara onakve stvari u audio porukama. Ne podržavam lažni moral i ovako postupam samo zato što me je prva prozvala -rekla je Maja.

Kurir.rs/ Pink.rs

Bonus video:

00:27 Maja Marinković ide u Elitu i nosu pun kombi stvari