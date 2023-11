MAJA ZAPRETILA PRED ULAZAK U ELITU! Planira da se pozabavi Janjušem, a evo ko joj je SLADAK: Očekujte neočekivano!

Starleta Maja Marinković večeras ulazi u Elitu, i malo je reći da je spremna.

Ona je najpre otkrila šta se može očekivati od nje.

foto: Pritnscreen

- Od mene može da se očekuje da će rijaliti da krene u totalno drugom smeru, jer sam ja sama po sebi hodajući haos, oko mene je uvek haos. Očekujte neočekivano - istakla je ona na početku.

Maja je istakla i kome će se od ukućana najpre javiti.

foto: Printskrin/Instagram

- Nemam potrebu da se javljam, javljaće se oni meni, ko misli da treba da mi se javi, ja svoje lične obračune rešavam na licu mesta, pa ćemo videti kako će se ponašati kada budem ušla i da li će biti tako hrabri i rečiti da mi kažu u lice sve to što su pričali o meni dok nisam bila deo bele kuće - rekla je ona.

Starleta ipak tvrdi da ukućani nemaju razloga da je se plaše.

- Nemaju potrebe da me se plaše, uglavnom me doživljavaju kao arogantnu vešticu, ali ja to nisam. Ponašam se onako kako neko zasluži, kada je neko dobar bolja sam deset puta, ali, kada je loš, to nije preporučljivo - rekla je ona.

Maja se dotakla i sutacije sa Stanijom Dobrojević, pa se osvrnula na Aneli Ahmić.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Neko sam ko voli Staniju, podržavam je. Znam celu istinu između Stanije i Asmina i ja glasam za ljubav. Što se Aneli tiče, mislim da bi ona trebala, pošto igra na kartu žrtve i spominje devojčicu, neka je dete živo i zdravo, ali i Janjuš je taj koji kod kuće ima dete i rekao je da je došlo do pomirenja sa suprugom. Možda ja nisam validna da komentarišem to, jer se zbog mene razveo, ali ako ćemo realno, ne treba da postoje dupli aršini i da treba ljudi da sagledaju realno. Neću odmah da pucam.

Marinkovićeva je istakla da između Janjuša i nje nema zle krvi.

-Naravno da ću se Janjušu javiti, nemam potrebu da se ne javim, ipak sam ja njegova najveća ljubav bila i ostala, tako da nema potrebe da se ne javim Jašku. Emocije prema njemu ne postoje i ugašene su davnih dana, videćemo, da li će meni biti dosadno pa ću morati da se pozabavim tom situacijom. Nikad se ne bih pomirila sa njim, emocije su prestale, ali ćemo biti korektni, zbog starih dana - dodala je Maja.

foto: Printskrin/Instagram

Njoj ipak niko nije "zapao za oko" od ukućana.

- Niko mi nije privukao pažnju fizički. Nikola je lep dečko, ali mi se ne dopada kako se ponaša prema devojci, ali ni ona prema njemu. Dok ne vidim svojim očima, kako funkcioniše situacija, ne bih ništa otkrivala - rekla je ona.

Za kraj, Maja je najavila haos.

- Sada ulazi kraljica rijalitija, nema šta. Bio bi red da ja ovaj put ponesem prvu nagradu. Honorar ne komentarišem, to je privatnost. Nadam se da ću ove godine biti dobra, a haos se podrazumeva, do granice, iako kod mene granice ne postoje, ali videćemo ništa ne obećavam, da posle kažu Maja rekla ovo, polako - rekla je ona.

