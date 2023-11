ZABRANJEN MU ULAZ U DISKOTEKE, A PEVA ZA 50 €! Sunovrat Seje Kalaća, ostavio ženu, odao se ALKOHOLU, a sad upada u tuđe KUĆE

U javnosti je odjeknula vest u kojoj vlasnica jedne hrvatske kafane Sonja Jović tvrdi da je nakon navodnih pretnji pevač Sejo Kalač uhapšen.

Sonja je otkrila šta je prethodilo sukobu sa Kalačem, zatim svedočila o njegovom navodnom sunovratu gde je iznela i jezive optužbe na račun pevača, kako je upao u njenu kuću koju je kupila od njega.

- To nije tačno, ta žena sve izmišlja. Zakačila se žena za mene, hoće da se eksponira, da bude popularna preko mog imena. Ona me uopšte ne interesuje, samo neka me ostavi na miru-istakao je Sejo, a na pitanje čija je kuća koju Sonja pominje da je otkupila od njega zbog dugova, pevač negira da ju je uopšte sam i prodao.

– Otela je tu moju kuću i ne pušta me. Želim da je se klonim, da me ostavi na miru. Moja bivša žena je prodala tu kuću, ja sam joj potpisao punomoć, ona je to prodala mimo mog znanja - rekao je Kalač i dodao da nikada nikome nije pretio.

Naime, pevač Sejo Kalač koji se proslavio pesmama "Ala, ala", "Da li si me volela ili nisi" i "Kafanska pevačica", a kako je pre izvesnog vremena tvrdio izvor, Sejo radi u kafani za 50 evra i godinama vodi tešku bitku sa alkoholom, zbog čega su svi njegovi prijatelji jako zabrinuti za njega.

foto: Printscreen You tube

Sejo trenutno živi u Hrvatskoj, a njegova zavisnost od alkohola je navodno počela kada ga je ostavila žena zbog koje se razveo od prve supruge.

- U jeku popularnosti, kada je žario i palio regionom, upoznao je jednu devojku iz Slovenije, za kojom je načisto odlepio. Zbog nje je ostavio i suprugu, s kojom ima dvoje dece. S tom ženom je sve bilo super dok karijera nije počela da mu stagnira. Tada ga je ona i ostavila. To je baš teško podneo, od tada je počeo mnogo da pije i da se skoro pa ne trezni. Pokušavao je i da se leči, ali sve je to bilo kratkog maha, želja za pićem bila je jača od njega - pričao je izvor i dodao:

- Teško ga je gledati pijanog. Peva tamo u jednoj kafani u kojoj ima malo stolova. Gazda mu da 50 evra, ako unapred to ne popije. Mnogo voli pesmu i želi da peva, ali dok je u tom stanju, niko ne želi da ga angažuje. U diskotekama blizu Knina vlasnici su mu zabranili ulaz. Napije se i pravi probleme, hoće da se popne na binu i da peva mrtav pijan. Strašno je sve to kad se vidi šta alkohol može da napravi od života - završio je izvor.

foto: Damir Dervišagić

U jednom od intervjua pre nekoliko godina Sejo je ispričao da je zbog svega što mu se desilo u životu u alkoholu nalazio utehu.

- Alkohol me doveo do dna i dosta lažnih prijatelja, koji su koristili moje tadašnje stanje da žive na moj račun i da se na moj račun opijaju. Kroz razgovor, druženja, kontakte... Ja sam danas jedan drugi Sejo, Sejo kojeg sam oduvek priželjkivao. Staložen, miran, daleko od alkohola i poroka i daleko od lažnih prijatelja i kolega - ispričao je Kalač.

kurir.rs/blic

Bonus video:

05:22 DEBELA, MENE SI NAŠLA DA KOMENTARIŠEŠ!? Pevačica BRUTALNO odgovorila na provokaciju, pa priznala: Kul mi je kad je neko baraba!