PESMA ALA, ALA GA JE PROSLAVILA, DA LI SE SEĆATE SEJA KALAČA? Pijan zaspao na stepeništu, povukao se sa scene, ovako sada IZGLEDA!

Pevač Sejo Kalač proslavio se pesmama "Ala, ala" i "Da li si me voljela ili nisi", a pevač se na vrhuncu slave povukao, te se poslednjih nekoliko godina retko pojavljuje u javnosti.

On je jednom prilikom istakao da je u pripitom stanju zaspao na stepeništu hotela, a potom je javno objasnio šta se tada dogodilo.

foto: Printscreen/Amidži šou

"Pevao sam za vreme praznika i gostovao sam i za Božić, bilo je super... Društvo me zadržalo još par dana, zapili se i tako te stvari. Oni me doveli do sobe i ja umesto da uđem, nema metar do sobe, ja sam zaspao... Zaspao sam u hodniku hotela, soba je tu odmah iznad, nisam mogao još toliko. Ne možeš, tri dana nismostajali", započeo je.

"Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuk, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je tu je, živ sam i zdrav", ispričao je Sejo.

Sejo Kalač i dalje je aktivan u muzici, te redovno snima nove pesme, a fizički se nije mnogo ni promenio.

foto: Printscreen/Amidži šou

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:54 SA 25 SU MI REKLI DA NE MOGU DA IMAM DECU! Mina Kostić prvi put progovorila o ČUDU! BOG MI JE USLIŠIO MOLITVE!