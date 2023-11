KOMŠIJE IZ VETERNIKA O SVADBI DEJANA I JOVANE: Svi se pitaju samo JEDNO, a evo kako se se svekrva Bilja i snajka slažu

Pobednik Zaduge Dejan Dragojević konačno srećan u ljubavi pored nove devojke Jovane Stojanović. Njih dvoje žive u Novom Sadu u njegovoj porodičnoj kući, a svi Dragojevići savršeno su prihvatili snajku.

Majka Bilja je oduševljena Jovanom i stalno je hvali. Kaže da je izuzetno pametna, kulturna, pažljiva, da mnogo voli njenog sina, i zato je pazi kao rođenu ćerku. Priče da je Jovana izdala Dejana Dragojevića jer neće da uzme islam, za nju su zlonamerne i ružne i ona podržava snajku u odluci da sledi svoje srce i svoju tradiciju.

- Jovana nije devojka koja voli da skita po kafićima, klubovima, da se okolo pokazuje i pije. Skromna je, pristojna, odu zajedno na trening u teretanu, prošetaju i uglavnom su u porodičnom okruženju. Lepo im je u kući, jer su svi složni. Mi pitamo Bilju Dragojević stalno kada će svadba, ali ne zna ni ona. Kaže, da Dejan i Jovana žele da to bude za manji krug ljudi, ali da nisu odredili datum - otkriva komšinica iz Veternika i otkriva da su svi očekivali da će se promeniti veru, ali kaže da nije Jovana izdala Dejana Dragojevića ako to ne želi.

Mnogi su mislili da je promena vere uslov da bi se oni venčali, ali Jovana se oglasila na Dejanovom jutjub kanalu i konačno iznela svoj stav na tu temu.

- Nisam prešla u islam i nema potrebe da me pitate to, ja se držim svoje vere i to što je on uzeo tu veru, ne znači da to moram i ja da uradim. Treba poštovati svačiju veru, a nije ni bitno ko je kakve vere - objasnila je Jovana.

Dejan prihvata njenu odluku tim više što po šerijatskim pravilima musliman nema zabranu da se oženi hrišćankom ili Jevrejkom i za sklapanje braka sa devojkom druge ne postoji prepreka.

Jovana je inače nedavno dala otkaz u Adaktar salonu za obrve jer želi da radi za sebe i pokrene nešto svoje, u čemu je i Dejan podržao. Nih dvoje su prvo hteli da uzmu neki stan u Novom Sadu i žive sami, ali pošto su cene skočile, rešili su da napreve kuću.

Uskoro im dolaze majstori da sve pogledaju i naprave neki plan, a Jovana je obećala da će gradnju snimati i da će njihovi fanovi moći da prate kako kuća napreduje.

A pošto će za to trebati dosta novca, Dejan Dragojević pokreće novi posao vezan za hranu kao i perionicu sa bratom Davidom, a svi veruju da je konačno našao pravu devojku za sebe i da mu ona nikada neće slomiti srce.

