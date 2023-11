MLADENOVIĆKA STALA PRED OGLEDALO PA BEZOBRAZNO IZPOZIRALA! Pevačica golog stomaka mami poglede jačeg pola! OCRTALO SE SVE

Aleksandra Mladenović rešila da počasti svoje pratioce "vrućim kadrovima" na koje jači pol sigurno neće ostati imun.

Ovog puta Aleksandra je na svom Instagramu podelila fotografije iz teretane Mie Borisavljević, pa odmah u topu i helankama pokazala prve rezultate.

foto: Printscreen TV Pink

Pozirala je bez šminke i sa punđom na glavi dok su joj se na stomaku videli trbušnjaci.

foto: Printskrin/Instagram

Inače, ova mlada pevačica nedavno je izdala drugi studijski album pod nazivom Predstava, sa osam pesama koje broje milionske preglede.

Podsetimo, pevačica Aleksandra Mladenović prošla je kroz agoniju zbog bivšeg dečka Stefana Č., koji joj je pretio ubistvom i samoubistvom, a sada kada je drama iza nje, pevačica uživa u životu punim plućima.

- Mislim da je moja publika to zaslužila od mene, četiri godine nisam izdala album. Svi su to negde tražili, stalno su me pitali kad će album i neka pesma. Imam publiku koja je godinama uz mene i zahvalna sam im, stvarno su zaslužili - poručila je nedavno za Blic.

Kurir.rs/Blic

