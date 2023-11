DARKO IMA ZABRANU DO 2024. I BAŠ GA BRIGA ZA ZAKON: Divljao MOTOROM po putu, trkao se besnom mašinom! Mama Branka OČAJNA...

Darko Lazić nikako da se opameti, pa opet pravi haos na putevima, iako mu je vozačka dozvola oduzeta zbog velikog broja kaznenih poena, a ima i zabranu vožnje do februara 2024. godine.

Kako Kurir saznaje, on se u poslednje vreme sa brzih automobila, prešaltao na velike sportske motore, koje vozi najčešće u društvu prijatelja. Tako je on juče vozio motor u jednom moto klubu, a zatim je, bez obzira što mu je oduzeta vozačka dozvola, pravio haos i na obližnjem putu.

- Darko nikako ne može da se smiri. Iako zna da mu je presuda postala pravosnažna i da ne sme ništa da vozi do februara sledeće godine, on sad svoju želju za vožnjom "iskaljava" na brzim sportskim motorima. Najpre u moto klubu, a sad je prešao i na obližnje puteve. Čovek ne želi da poštuje zakon, pa to ti je. Samo izaziva nevolje. Tako je juče sa prijateljima vozio nenormalno brzo, trkali su se međusobno... Haos su pravili na putu - ispričao nam je izvor blizak pevaču koji brine za njegovu bezbednost.

Da Lazić ne krije da uživa u brzoj vožnji motorima, više ne krije ni on sam, pa je neposredno pre haosa koji je pravio, na svom Instagramu pozirao sa trojicom prijatelja i to sa velikim osmehom na licu.

Pozvali smo Darkovu majku Branku za komentar, a ona nam je poručila sledeće:

- Ne znam šta bih vam rekla. Nisam videla te fotografije. Ako je to tačno, u šoku sam. Ni u šta ne verujem dok ne vidim, puno je bilo izmišljotina. To je sigurno neka šala. Moj Darko baš vodi računa sad, imao je zbog te vožnje mnogo problema - poručila nam je pevačeva majka.

