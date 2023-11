"UVEK JE ATRAKTIVNIJA KOMŠINICA KOJA SE ŠVALERIŠE, A NE OVA ŠTO IMA 4 DECE I KUVA" Karleuša brutalno o muškarcima i rijalitiju

Pevačica Olja Karleuša postala je deo estradne scene 2003. godine, kada je izdala svoj prvi ablum „Žene lavice“, a ona je ušla u rijaliti "Veliki brat".

Ona se sada prisetila svog učešća, a kako kaže, ušla je na nagovor Saše Popovića.

- To je tada bilo super. Kako da ti kažem - uvek je atraktivnija komšinica koja se švaleriše, a ne ova što ima četvoro dece i kuva - ispričala je Olja Karleuša.

foto: printscreen tv

- Ja sam ponosna na svoje učešće, imala sam 27 godina i samo sam razmišljala, nakon ovoga sam ili pukovnik ili pokojnik. Kroz moj život i karijeru sam navikla da ljudi ruše predrasude koje su imali pre toga. Saša Popović me je predložio za taj rijaliti, ja sam izdala tek treći album, ta medijska kuća koja je radila rijaliti program je pozvala njega da pita koga bi predložio, on je između ostalog naveo mene, rekao je da umem da budem vrlo britka na jeziku. To je bilo toliko šarenoliko i zanimljivo, time se neko bavio, sve je bilo dobro, imala sam i dobru ekipu - rekla je Olja Karleuša.

Ona je, između ostalog, otkrila koliko ju je majčinstvo promenilo.

- To svaku ženu oplemeni, čim su mi ga spustili na grudi mnogo je ličio na mog supruga, pa je držao šake skupljena, a Predrag se bavio boksom, pa nos isti kao on i razmišljam – ništa moje nema. Često kada pričamo ja kažem suprugu da je fizički isti on, a mentalno je isti ja, ali sada mužu ne odgovara ni to, on bi kao svaki otac voleo da bude sve kao on - kazala je Olja.

kurir.rs/Nova

Bonus video:

01:34 ŠIROKO! KAČI MIKROFON O KLIN I GRADI APARTMANE NA KOPU? Olja Karleuša započela čak DVA NOVA biznisa (KURIR TELEVIZIJA)