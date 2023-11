"BIĆU UZ NJU DO KRAJA ŽIVOTA" Bulić o odnosu sa Anom, priznao da li će UĆI U RIJALITI, a evo zašto NIJE otvorio kafanu sa Zoricom!

Aca Bulić otkrio mnoge detalje iz svog privatnog života, profesionalne karijere ali i odnosa sa bivošom zadrugarkom Anom Ćurčić.

foto: Kurir televizija

Naime, pored profesionalne karijere, Bulić je pričao i o odnosu sa Anom Ćurčić, a onda je otkrio da li bi ušao u rijaliti da ga pozovu.

Bulić je otkrio da su Ana i on u dobrim odnosima, kao i da će uvek biti tu za nju, šta god da je joj zatreba.

- Ana Ćurčić i ja smo u super korektnim odnosima. Ona je deo mene, moja prva ljubav, živeli smo deset godina zajedno. Imali smo fenomenalne trenutke i trgediju koja nas veže. Karmički je vezana za mene. Nekad sam joj pomagao, par puta, ali dugo je nisam video do "Zadruge". Uvek ću biti tu za nju do kraja života - rekao je Bulić.

foto: Printscreen/Instagram

Bulić se zatim osvrnuo i na Zvezdana Slavnića, bivšeg dečka Ane Ćurčić.

- Znam ga, smekerčića kojeg su jurile devojčice. Ta njihova veza, sve je delovalo normalno. Bio sam izneađen kad je sve u "Zadruzi" krenulo da se odvija kako se odvijalo - rekao je on.

Aca se zatim osvrnuo na to što je Milena Kačavenda tvrdila kako je on navodno tukao Anu dok su bili zajedno.

- Sve što je rekla je laž. Rekla je da sam okupljao žene koje su maltrenirane, zbog politike. Ja sam bio apolitčan ceo život. Ma sve su laži. Ja sam je upoznao kad je Ana ušla u "Zadrugu". Mislim da ona priča o sebi, a ne o meni. Sve je laž, ništa nema veze s istinom. Nikad nisam rekao ružnu reč o toj ženi. Ja ne želim nju da vređam. Neka bude da je iz neznanja iskontruisala neke stvari o odnosu između Ane i mene. Ona kao bila prisutna kad se nešto dešavalo, a nije nas ni poznavala kad smo bili zajedno - ispirčao je Bulić.

Bulić je ispričao kako mu je i danas teško zbog deteta koje su izgubili Ana i on.

- Realno, bilo mi je teško. I danas imam u sebi osećaj da je to dete živo. Ali nemam poriv da ga nađem! Krenuo sam da tražim, došao do nekih podataka, umešani su neki ljudu iz policije i načelnici Narodnog fronta... Svi sad žive u inostranstvu, ništa tu nije čisto, ali znao sam ako nastavim dalje da će biti loše po mene. Možda sam se nadao da će Ana da pogura tu priču preko nekih institucija - ispričao je on.

foto: Printscreen

Aca je priznao da ne bi ušao u rijaliti, bez obzira koliku mu cifru ponude.

- Ma nema šanse. Za mene u ovoj priči novac nije vrednost. Moja reakcija je bila da zaštitim Anu i da su me zvali u "Zadrugu" ušao bih bez dinara, samo da njoj pomognem. Moje učešće u celoj toj priči se završava kad je ona izašla iz "Zadruge". Provalače me sad kroz sedmicu, ali to je samo da se priča... Nije mi prvi put da se neko koristi mojim imenom da bi sebi napšravio neku priču - rekao je on.

Zorica Marković i Aca Bulić želeli su da otvore kafanu, a on je sada otkrio šta ih je sprečilo.

- Hteo sam da uđem u tu priču punim srcem. Poštujem je i volim je, a znam je i pre rijalitija. Pogotovo kako se zaštitnički odnosila prema Ani. Nisam uspeo da obezbedim to što sam hteo da bismo otvorili kafanu. Ali radićemo na tome i voleo bih da budem partner s njom u budćnosti, da uživamo, da se zezamo - otkrio je on.

foto: Petar Aleksić

Za Acu Bulića se priča da je bio sa pola estrade, a on je sada odgovorio na sve te glasine koje kruže o njemu.

- Moj džetlmenski kod ne dozvoljava mi da odgovorim. Pola su laži, imena koja se pominu jesu moje poznanice. A s kim sam stvarno bio, ne bih da ti odgovorim. Ja sam s time zadovljan, a to su danas zauzete žene i ne bih da kvarim nekome intimu i da pričam takve stvari - izjavio je on.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

01:16 NISAM ZNAO DA IM JE TAKVA VEZA, URADIO BIH SVE DA JOJ POMOGNEM! Aca Bulić otkrio sve detalje odnosa sa Zvezdanom i Anom Ćurčić